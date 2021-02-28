وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ابتداءً من اليوم الأحد ٢٨ فبراير سيتم تقسيم حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة الامتحان على حسب المحافظة.









حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، وأسوان، والوادي الجديد ، ومطروح من الساعة التاسعة صباحا لأداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر لمدة 90 دقيقة وينتهي الساعة 10:30 صباحا ، ثم يدخل طلاب نفس المحافظات على منصة الامتحان الساعة 11:30 صباحا لأداء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة 90 دقيقة تنتهي الساعة 1 ظهرا .









أما طلاب محافظات الاسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والاسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان من 10 صباحا لاداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر حتى 11:30 صباحا ، ثم يدخل الطلاب على منصة الامتحان 12:30 ظهرا ليؤدوا امتحان الجبر والتفاضل حتى 2 ظهرا





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.