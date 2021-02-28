سكرتير سابق لـ بابا الفاتيكان: أزلنا البروتوكولات الدبلوماسية لاستقبال الرئيس السيسي

كشف مونسنيور يوآنس، سكرتير بابا الفاتيكان سابقا، كواليس زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للفاتيكان، والتي كانت في أولي زياراته الخارجية التي كان مخطط له فيها زيارة فرنسا وإيطاليا فقط دون زيارة الفاتيكان.





وقال يوآنس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC" عبر قناة " دي ام سي": "أحد الوزراء هاتفني وسألني لو أمكن الرئيس يقابل البابا، وهو رحب جدا بالزيارة وأزال كل المشكلات البروتوكولية".





وأشار إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلى الفاتيكان كانت الأولي من نوعها، لافتا إلى أن المشكلات البروتوكولية التي كانت تصاحب الزيارة هي أنه لا يجوز لزائر زيارة الفاتيكان إلا في بداية زيارته لإيطاليا أو في نهايتها، بينما كان جدول مواعيد الرئيس السيسي حينها مكتظا ولم يتوفر وقت للزيارة إلا في منتصف رحلته.





وأردف: "قداسة البابا قال لا كل ده هيتحل، واستقبل الرئيس السيسي بكل المراسيم العليا الخاصة بالرؤساء في نصف زيارته لإيطاليا وكانت بعد فترة الظهر مغايرا لكل البروتوكولات".