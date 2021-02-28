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تعليم

مسئولو التعليم بـ بني سويف لأولياء الأمور: لا داعي للقلق

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:53 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد عبدالحليم
ناقش  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسئولى التربية والتعليم آخر مستجدات سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي  والتي بدأت أمس السبت وتستمر حتى 11 مارس المقبل. 

وأدى أمس 15 ألفاُ و825 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي الامتحان الإلكتروني باستخدام التابلت في مادتي اللغة العربية والأحياء ، فيما يبلغ عدد طلاب المنازل والخدمات الذين تقدموا للامتحان الورقي 933 طالبًا ، وإجراء الامتحانات لطلاب التعليمي الفني "ورقيا " لـ 20 ألف و337  طالبا وطالبة. 

وناقش المحافظ مع وكيل الوزارة سهام يوسف الإجراءات التي سوف يتم تنفيذها  حيال القرارات الجديدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بداية من غدا الأحد  والتي تتضمن إجراء تعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات ، ويضمن استكمال الامتحانات ودخول كل الطلاب المستهدفين على  "السيستم ". 
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وشدد المحافظ على ضمان التواصل الدائم بغرفة عمليات الوزارة ، والتعامل الفوري مع أية تعليمات جديدة للوزارة ، مع توفير التسهيلات اللازمة للطلاب ، وضرورة رفع تقارير لحظية بالمستجدات والموقف الراهن خلال سير الامتحانات، لسرعة تنفيذ الحلول الممكنة بالتنسيق مع  الأجهزة المعنية بالوزارة، مؤكدا أهمية طمأنة الطلاب وأولياء الأمور في حالة حدوث أي مشكلات في  نظام الإمتحانات الإلكتروني. 

وأكدت وكيل الوزارة على تصريحات الوزير الدكتور طارق شوقي باعتبار نجاح الطلاب الذين تعذر دخولهم على الامتحان وهم  بالمدرسة ومثبت ذلك ، مطمئنة أولياء الأمور بأنه لا داعي للقلق.
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