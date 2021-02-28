انطلاق معسكر منتخب 2003 استعدادا للتصفيات الأفريقية

وكان الجهاز الفني ، اختتم التجمع الأول للمنتخب ، يوم الخميس الماضي ، والذي ضم قرابة 70 لاعبا ، تم تقسيمهم على دفعتين ، ومكثت كل دفعة 3 أيام خلال المعسكر.