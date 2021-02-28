ارتفاع حصيلة ضحايا المنزل المنهار بأسيوط إلى 3 وفيات

تمكنت قوات الدفاع المدني من استخراج جثتين لطفلين من أسفل أنقاض المنزل المنهار بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح ليرتفع عدد ضحايا المنزل إلى 3 وفيات و9 مصابين.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد تمكن قوات الدفاع المدني من انتشال جثتين لطفلين هما أسماء. ع" وشقيقها "عبدالله. ع" من أسفل انقاض المنزل المنهار بقرية اولاد ابراهيم.





وكانت قوات الدفاع المدني انتشلت قبل ساعه جثة " فاطمة. ع. ا" ٣٠ سنة.





كما تمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال كلا من ممدوح عبد اللاه شاكر 40 سنه، اروى ممدوح عبد اللاه ست سنوات، جنا ممدوح عبد اللاه سبع سنوات، زهره ممدوح عبد اللاه ثمان سنوات، مريم ممدوح عبد اللاه سنتين، حنان عبد النعيم عبد القادر 28 سنه تم نقلهم لمستشفى أسيوط العام، فريال سنوسى شحاته 33 سنه تم عمل الاسعافات بمكان الانهيار ورفضت النقل وجارى المتابعه.









وكان المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط يرافقه اللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط وصلا إلى موقع الحادث لمتابعة جهود استخراج بعض الاشخاص من اسفل انقاض منزل ريفى مكون من 3 طوابق بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح انهار عليهم رافقهم خلالها اللواء أسعد الذكير مدير أمن اسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع وقوات الحماية المدنية والاسعاف .









واصدر محافظ أسيوط تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والاسعاف وقوات ومعدات الانقاذ السريع الى مكان الحادث وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظًا على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والانقاذ السريع لرفع الانقاض وانتشال سكان المنزل من اسفل الانقاض حيث تم الدفع بـ 5 سيارات اسعاف و3 سيارات حماية مدنية و2 لودر وحفار وفرق الانقاذ البرى ومعدات الانقاذ السريع التابعة للمحافظة .





وتوجه نائب محافظ أسيوط والسكرتير العام والقيادات الامنية والتنفيذية الى مكان الحادث واشارت المعلومات الاولية الى انه تم انتشال ٩ اشخاص من سكان المنزل من اسفل الانقاض وتم نقل احدهم الى مستشفى اسيوط العام لعمل الفحوصات والاسعافات اللازمة له وجارى استخراج باقى سكان المنزل من اسفل الانقاض وتم عقد غرفة ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة الحادث اول بأول وتنسيق الجهود لانقاذ باقى سكان المنزل واحتواء الازمة .





وتكثف الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات أعمال رفع الحوائط والاسقف والبحث عن باقى سكان العقار واصدر المحافظ تعليماته بتكثيف الجهود والاستعانة بكافة امكانيات الحماية المدنية والانقاذ للبحث عن باقى سكان المنزل واستخراجهم ورفع كافة الانقاض كما اصدر تعليماته الى رئيس مركز ومدينة الفتح بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه فضلا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظا على حياة المواطنين .



