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حوادث

مصرع شاب بتسمم غذائي في السنطة

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:01 ص
مصرع شاب بتسمم غذائى
مصرع شاب بتسمم غذائى في السنطة
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احمد علي
لقى شاب مصرعه بقرية ميت يزيد بدائرة قسم شرطة السنطة اليوم نتيجة إصابته بتسمم غذائى أودى بحياته.


تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة السنطة بورود إشارة من مستشفى طنطا الجامعي بوصول " م. ا. ال"٣٠ سنة ومقيم بقرية ميت يزيد بدائرة القسم مصاب بحالة إعياء شديد وقىء وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى.


انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ تبين من المعاينة والفحص وسؤال أسرته، أكدت أن المتوفى شعر بحالة إعياء عقب تناوله طعاما فاسدا وجرى نقله إلى المستشفى حيث توفي عقب وصوله.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق التي أمرت بنقله إلى مشرحة المستشفى  وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
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