ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفلاحين: قانون الري الجديد ظاهره رحمة وباطنه عذاب

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:49 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، إذ إنه لم يعرض للمناقشة وللحوار المجتمعي كقانون يمس أكثر من نصف الشعب المصري، لافتا إلى أن أي أضرار تنتج عنه إقرار هذا القانون تقع على عاتق أعضاء مجلس النواب وخاصة أعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية الذين لم يأخذوا راي المعنيين بهذا القانون. 

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات صحفية اليوم، أن ظاهر مواد هذا القانون توحي بأن الهدف الأساسي هو الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتنظيم الاستخدام للموارد المائية المصرية المتاحة وتوزيعها بالعدل على كل المستفيدين.

ونوه بأن باطن هذه المواد يتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقررة للزراعة ويشترط موافقة وزارة الري في اي توسع زراعي جديد ويحظر جميع الأعمال التي تهدر الموارد المائية  دون تعريفها وتحديدها بما يعرقل التنمية الزراعية المنشودة.

وأشار عبدالرحمن إلى أن مشروع القانون يحظر إقامة المزارع السمكية في مجري النيل، وحتي 5 كيلو مترات خلف قناطر ادفينا وهويس دمياط وبالرياحات والترع العامة ويحظر تغذية المزارع السمكية بالمياه العذبة دون النظر إلى الأضرار الكبيرة التي تترتب على ذلك.

 
وتابع: "كما يحظر مشروع القانون التعاقد على حفر آبار جوفية دون ترخيص من الوزارة بما ينبئ بعرقلة كبيرة  للمزارعين والمستثمرين  الذين يسعون للاستثمار في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة، كما يحظر مشروع القانون تحويل أو حجز مياه الأمطار دون ترخيص من الوزارة  كما يعطي مشروع القانون مزايا لروابط مستخدمي مياه نهر النيل دون معرفة الأسباب أو إمكانيات القائمين على هذه الروابط ودوافعهم، كما يشدد مشروع القانون بعض العقوبات لمن يخالف مواد هذا القانون لدرجة الحبس".

وأضاف أن المادة (38) بمشروع القانون تحدد رسوم 5 آلاف جنيه لكل ماكينة رفع على الترع العامة لكل خمس سنوات بما يوحي أن القانون لا يهدف للحفاظ على المياه وترشيدها وإنما لجمع أموال ويخلق مبدأ المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"الزراعة" تتجاهل المعاناة.. أبو صدام : الفلاحون يشعرون بأعراض شبيهة بفيروس كورونا

الفلاحين: توجيهات السيسي بمشروع مستقبل مصر تدفع قطاع الزراعة للأمام

نقيب الفلاحين لـ «صدى البلد»: 7 آلاف كيلو متر مرحلة أولى فى مشروع تبطين الترع.. والأولوية لمصدر المشاكل

زراعة البرلمان تنتهى من مناقشة 60 مادة بقانون حماية وتنمية البحيرات

الفلاحين: مصر تستورد 40 مليار مكعب من المياه الافتراضية سنويا

أبرز مواده حظر إقامة منشآت في مخرات السيول .. البرلمان يناقش قانون الموارد المائية الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

شاهد .. هدفا مصطفى محمد مع جالاتا سراي اليوم

ابن الزمالك يتوهج.. مصطفي محمد يبهر الجميع في اسطنبول

تابع لزلزال مدمر في 2018.. هزة أرضية تضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

ثقافة شعب أم تعقيد إجراءات.. أسباب عدم إقبال المواطنين على تسجيل العقارات

رجب بكار: إدارة بيراميدز سبب تراجع النتائج.. والزمالك سيفوز بالدوري

تركي آل الشيخ لـ ولي العهد السعودي: كلنا فداك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض ناسا المذهل.. ارسل اسمك للصعود إلى المريخ| طريقة التسجيل بالصور

خيم خضراء.. مدرسة تلجأ لحيلة غير متوقعة لحماية الطلبة من كورونا | صور

قمر الثلج .. ظاهرة غريبة تشهدها سماء مصر.. صور