سكرتير بابا الفاتيكان سابقا: زيارة شيخ الأزهر في 2016 كانت الأصعب

كشف مونسنيور يوآنس، سكرتير بابا الفاتيكان سابقا، كواليس زيارة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف للفاتيكان.





وقال يوآنس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC" عبر قناة " دي ام سي": "كانت خطوة مهمة وجيدة لإذابة جبل الجليد بين المؤسستين العريقتين، وكان اللقاء الأصعب ذلك الذي جرى في عام 2016".





وأردف: "هناك الكثير من الأشخاص عملوا على تحقيق اللقاء الصعب الذي جاء بعد سنوات من الصمت والتخوف والتباعد، والدبلوماسية المصرية كان لها دور كبير".





وأشار إلى أن المفتاح الذي أسهم في إذابة جبل الجليد هو أنه بعدما وصل شيخ الأزهر للفاتيكان طلب البابا منه طلب واحد، حيث قال له "أشعر كأنك في بيتك"، وهي الكلمة التي فتحت قلب الإمام الطيب وقداسه البابا، وكان لقاءً مثمرا فيما بينهما، وهو الذي تبعه 4 لقاءات أخرى.



