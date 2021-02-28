أخبار التوك شو .. التعليم تعلق على أزمة الطلاب .. مرض مرعب يصيب الأطفال بعد كورونا .. وقرار نهائى بخصوص تطبيق الأبحاث





أكدت الفنانة إيناس مكى، أن شقيقها الفنان أحمد مكى مصاب بفيروس كورونا منذ اسبوع تقريبا، موضحة إن عينة كورونا كانت إيجابية منذ 7 أيام وهو يعزل نفسه في المنزل ويخضع لبروتوكول العلاج الذى أقرته منظمة الصحة العالمية.







وضعت روج على الهواء.. أحمد موسى يعلق على مذيعة نشرة "التاسعة" قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قيام مقدمة نشرة التاسعة بوضع «روج » على الهواء، إن نشرة التاسعة في التليفزيون المصري نشرة في غاية الأهمية، مضيفا "زمان كنا ننتظر نشرة التاسعة لمتابعة أخبار مصر وشهد التليفزيون المصري تطويرا محترما جدا مؤخرا".



التربية والتعليم تعلق على أزمة الطلاب اليوم قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن اليوم هو أول امتحان يتم داخل المدارس منذ 13 شهرا، وذلك نتيجة أزمة كورونا، معقبا: الامتحانات خلال الفترة الماضية تمت منزليا.





أزمة الشهر العقاري.. أحمد موسى لـ زعيم أغلبية البرلمان: مينفعش نأجل؟ قال أشرف رشاد، زعيم الاغلبية البرلمانية في مجلس النواب، تعليقا على أزمة قانون الشهر العقاري، إن عملية عدم تسجيل العقارات؛ تتسبب في مشاكل كثيرة، واله دف من تعديل قانون الشهر العقاري؛ هو تنظيم المنظومة بشكل كامل، وحفظ حقوق المصريين، وتقنين البيانات العقارية في مصر.





استنتاجات مسيئة للمملكة..رد مفاجئ من الخارجية السعودية على تقرير أمريكا بشأن مقتل جمال خاشقجي قال الإعلامي محمد الباز، إن جمال خاشقجي قتل بطريقة بشعة، معقبا: طوال الوقت كان هناك أقاويل عن تورط ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في قتل خاشقجي.

المطالبون بها أقلية.. قرار نهائى من وزير التعليم العالي بخصوص تطبيق الأبحاث بدلا من الامتحانات.. فيديو قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأبحاث ليس لها قمية وليست معيارا لتقييم الطلاب.

