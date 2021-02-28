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توك شو

أخبار التوك شو .. التعليم تعلق على أزمة الطلاب .. مرض مرعب يصيب الأطفال بعد كورونا .. وقرار نهائى بخصوص تطبيق الأبحاث

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:14 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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محمد القاضي
ناقشت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطنين كالآتي:


قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا، إنه سيتم القضاء على فيروس كورونا عندما يتم الانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين.


أكدت الفنانة إيناس مكى، أن شقيقها الفنان أحمد مكى مصاب بفيروس كورونا منذ اسبوع تقريبا، موضحة إن عينة كورونا كانت إيجابية منذ 7 أيام وهو يعزل نفسه في المنزل ويخضع لبروتوكول العلاج الذى أقرته منظمة الصحة العالمية.


قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قيام مقدمة نشرة التاسعة بوضع «روج » على الهواء، إن نشرة التاسعة في التليفزيون المصري نشرة في غاية الأهمية، مضيفا "زمان كنا ننتظر نشرة التاسعة لمتابعة أخبار مصر وشهد التليفزيون المصري تطويرا محترما جدا مؤخرا".

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن اليوم هو أول امتحان يتم داخل المدارس منذ 13 شهرا، وذلك نتيجة أزمة كورونا، معقبا: الامتحانات خلال الفترة الماضية تمت منزليا.

قال أشرف رشاد، زعيم الاغلبية البرلمانية في مجلس النواب، تعليقا على أزمة قانون الشهر العقاري، إن عملية عدم تسجيل العقارات؛ تتسبب في مشاكل كثيرة، والهدف من تعديل قانون الشهر العقاري؛ هو تنظيم المنظومة بشكل كامل، وحفظ حقوق المصريين، وتقنين البيانات العقارية في مصر.

قال الإعلامي محمد الباز، إن جمال خاشقجي قتل بطريقة بشعة، معقبا: طوال الوقت كان هناك أقاويل عن تورط ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في قتل خاشقجي.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأبحاث ليس لها قمية وليست معيارا لتقييم الطلاب.

قالت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، إن هناك مرض خطير يصيب الأطفال بعد شفائهم من فيروس كورونا.
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