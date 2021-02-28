بعد نزيف النقاط المتواصل.. محافظ الإسماعيلية لجماهير الدراويش: الفريق لن يهبط للدرجة الثانية

قال شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن فريق الإسماعيلي بدأ يستعيد بعض من أدائه المعروف في مبارياته الأخيرة.





وأضاف شريف بشارة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "قررت حضور أحد التدريبات لنادي الإسماعيلي من أجل دعم اللاعبين ومساندتهم في محنتهم".





وواصل: "معظم الجماهير تشعر بأن هناك أزمة تناغم بين اللاعبين في الدراويش، وهو ما انعكس على نتائج الفريق، ومع ارتفاع الروح المعنوية بدأ هذا الأمر يقل وظهر في أداء اللاعبين خلال المباريات الأخيرة”.





وتابع: "رغم تدهور النتائج لكن لا يوجد احتمالية لهبوط الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية.. نثق في تحسن النتائج بالفترة المقبلة، بفضل الدعم الذي يلقاه اللاعبين من الجميع، سواء مسئولين أو جماهير”.





وأردف: "سنشكل لجنة للتجهيز لاحتفالية نادي الإسماعيلي بمئويته، بما يليق باسم النادي ومحافظة الإسماعيلية".





ووجه المحافظ رسالة لجماهير النادي قائلا: "لاتقلقوا، القادم أفضل وانتظروا المزيد من التوفيق والنجاح للاعبين، الأداء اختلف بالمباراتين الأخيرتين، والنتائج ستتحسن أيضا".



