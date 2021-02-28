محمد ثروت: اترفضت في معهد السينما مرتين واشتغلت على عربية كبدة

قال الفنان محمد ثروت إن الإيفيهات في الأفلام السينمائية تأتي حينما يحب الفنان الشخصية التي يجسدها في العمل.





وأضاف ثروت في لقاء ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، انه اترفض فى معهد السينما مرتين قسم اخراج ومرة في قسم انتاج لانه خريج كلية التجارة، واضطر للعمل في الكثير من الأعمال مثل امين مخازن ، و على عربية كبده وسجق بجوار القهوة.





ومحمد ثروت صورتين له من كواليس تصوير فيلم "تماسيح النيل" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وعلق محمد ثروت قائلا: "من كواليس تصوير فيلم #تماسيح_النيل".



