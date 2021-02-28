زعيم أغلبية البرلمان لـ أحمد موسى: مقترح بـ مد فترة السماح في ربط المرافق بالتسجيل في الشهر العقاري.. ومن الوارد صدور قرار خلال أيام لصالح المواطن

النائب أشرف رشاد زعيم الاغلبية البرلمانية في مجلس النواب:





مقترح من حزب مستقبل وطن لتعديلات قانون الشهر العقاري

قرار جديد بشأن قانون الشهر العقاري خلال أيام

جلسات مع العدل والمالية لتسهيل التسجيل بالشهر العقاري

الحكومة حريصة على مصلحة الشعب

الحديث عن تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية يحتاج إلى عقد جلسات مع وزارة المالية





استضاف الإعلامى أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد، أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، للحديث عن تعديلات قانون الشهر العقاري، والمقترحات البرلمانية لتخفيف الأعباء على المواطن والحصول على رضاه.





رصد ردود أفعال المواطنين حول قانون الشهر العقاري ما بين مخاوف منطقية وسوء فهم للقانون".





فلسفة قانون الشهر العقاري تعمل على توفير قاعدة بيانات للعقارات في مصر والحفاظ على ممتلكات الشعب المصري".





حزب مستقبل وطن تقدم اليوم بمقترح تعديل لمجلس النواب بشأن قانون الشهر العقاري، مضيفا أنه من بنود المقترح مد فترة السماح الخاصة بربط المرافق والخدمات في تسجيل العقارات لاول يناير 2022 لحين الاتفاق على إجراءات لتيسير الإجراءات".





ضريبة التصرفات العقارية لا تسري على القرى والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفي المقترح طرحنا أن يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية على أقساط على المواطن ولا يتم دفعها مرة واحدة".





الحديث عن تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية يحتاج إلى عقد جلسات مع وزارة المالية في هذا الأمر، مضيفا: "كل شيء وارد بخصوص تعديلات قانون الشهر العقاري".





"ردود أفعال المواطن بشأن قانون الشهر العقاري تباينت بين سوء فهم وشكوى من صعوبة إجراءات تسجيل العقارات".





نعمل على الوصول إلى حالة رضا المواطنين تجاه تعديلات الشهر العقاري، والحكومة تكون حريصة على مصلحة المواطن فيما يتعلق بتعديلات قانون الشهر العقاري ".





ردود أفعال المواطنين حول تعديلات قانون الشهر العقاري تمثلت في صعوبة إجراءات تسجيل العقارات.





سنعقد جلسات مع وزارة المالية والعدل لتسهيل إجراءات التسجيل عن طريق شباك واحد أو اثنين لإنهاء الإجراءات بسهولة".





مصر ليس لديها خريطة عقارية بالمناطق المحرومة والتي تحتاج إلى مرافق "، مضيفا:" سوف نعمل على تسهيل إجراءات التسجيل في مقترح تعديل قانون الشهر العقاري، و المقترح الذي تم تقديمه في مجلس النواب سوف يزيل العبء عن المواطن في تسجيل العقارات".





عملية عدم تسجيل العقارات؛ تتسبب في مشاكل كثيرة، والهدف من تعديل قانون الشهر العقاري؛ هو تنظيم المنظومة بشكل كامل، وحفظ حقوق المصريين، وتقنين البيانات العقارية في مصر.





"تحفظات المواطنين، ترتبط بربط المرافق بتسجيل العقارات في الشهر العقاري، وقيمة ضريبة التصرفات العقارية".

"ضريبة التصرفات العقارية، لا تسري على القرى والنجوع، وتحتاج لإعادة دراسة طريقة سدادها، ومنها حلول التقسيط، وهذا ما قدمناه في المقترح داخل مجلس النواب".





قال له الإعلامي أحمد موسى: "مكنش ينفع نأجل الأمر شوية؟"، ليرد زعيم أغلبية البرلمان: "إذا قمنا بالتأجيل؛ المشاكل ستنفجر في المجتمع".





"من الوارد أن يكون هناك قرار حول قانون الشهر العقاري من مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والهدف من قانون الشهر العقاري هو توفير قاعدة بيانات للعقارات في مصر".





أتوقع أن يقوم رئيس المجلس بإدراج المقترح لمناقشته في الجلسة العامة لمناقشته على الفور قبل التطبيق الرسمي للقانون".



