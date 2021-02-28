حسام موافي: لا يوجد شخص في مصر لم يصب بـ كورونا













وتابع: شعرت بإجهاد غير طبيعي وبعده فقدان لحاسة الشم والتذوق ومن بعدها اقتنعت أنني أصيبت بكورونا.. الفيروس أثر عليا وقعدت 10 أيام في السرير ومكنتش قادر أقف".

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن لديه قناعة تامة أنه لا يوجد شخص في مصر لم يصب بكورونا، مؤكدا أن اتباع الإجراءات الاحترازية شيء أساسي ومن يتخلف عن هذه الإجراءات يرتكب جريمة في حق نفسه.وأضاف "موافي" خلال برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، أن القنوات الإخبارية تبث الرعب والذعر في قلوب المواطنين، من خلال ما تعلنه بشأن حالات وفيات وإصابات كورونا.