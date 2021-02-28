رئيس موازنة البرلمان: أنصح المواطنين بالاستثمار في الشهادات الادخارية

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الاستثمار في القطاع المصرفي يكون مضمون من قبل البنك المركزي بنسبة 100%.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء DMC، عبر قناة " دي ام سي": "خلال فترة 2017 طرح عدد من البنوك شهادة استثمارية بنسبة 20% من قيمة المبلغ المستثمر، والذي لم ينتبه إليه كثير من المواطنين هو أن التضخم في تلك الآونة وصل لـ3%، فيما كان البنك يعطي له 20% كفوائد.





ونصح الخبير الاقتصادي المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم عبر شراء شهادات الاستثمارات في البنوك بعدم الفرح بارتفاع نسبة الفوائد، موضحا أن عليهم أن يتجنبوا اللجوء إلى «المستريح» لاستثمارها.





وأشار إلى أنه حاليا يعطي البنك نسبة فائدة 8% مع نهاية كل عام، في حين وصل نسبة التضخم لـ5%، وبذلك يحصل المواطن على عائد يصل نسبته لـ3% من قيمة الأموال التي يستثمرها في البنوك.



