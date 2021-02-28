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أصل الحكاية

باحث حقوقي: بايدن يتبع نفس نهج أوباما في رعاية الإخوان

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:07 ص
جوبايدن
جوبايدن
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أماني نوار
أكد الباحث الحقوقي هيثم شرابي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتبع نفس نهج أوباما والحزب الديمقراطي الذي يرعى تنظيم الإخوان، ومخطط تقسيم الشرق الأوسط.

وأوضح شرابي لـ "صدى البلد" أن بايدن في الفترة القادمة سيعلن عن فتح ملفات حقوق الإنسان في الدول التي يستهدفها بالتدخل في شئونها الداخلية وعلى رأسها دول كبيرة مثل مصر والسعودية.

وأوضح شرابي أن الإدارة الأمريكية تعتمد على عدد من النشطاء والمنظمات والمراكز التي ترفع لافتة حقوق الإنسان، والتي يعيش أغلبها خارج مصر، وتتعامل مع تنظيم الإخوان الإرهابي.

كذلك مؤسسات تمولها قطرمثل امنيستي والكرامة وهيومن رايتس ووتش، كما أن الإداراة الإمريكية تسعى إلى إحياء كل ملفات النزاع في المنطقة مثل اليمن وليبيا، وتعطيل مسار العملية السياسية في سوريا وليبيا والعراق.
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