الفيوم في أُسبوع .. حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وإطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض على أماكن تُخلّد ذكراهم

محافظة الفيوم في أُسبوع

حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة

توفير الرعاية لحالتين إنسانيتين وإجراء عملية جراحية لإحدى السيدات

تخصيص 140 مترًا جديدة من أراضي أملاك الدولة لاستكمال المشروع

محافظ الفيوم يتابع موقف القطاع الصحي ويؤكد على التنسيق المتبادل بين مقدمي الخدمة الطبية

المحافظ يوجه بزيادة عدد الأطباء باستقبال مستشفى الفيوم العام

سكرتير الفيوم المساعد يتفقد أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار

ضبط أقراص "ترامادول" و1230 عبوة دوائية مغشوشة بمخزن غير مرخص باطسا

محافظ الفيوم يؤكد على تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة

إطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض على أماكن تُخلّد ذكراهم





عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن ومراقبي المالية ومسئولي الإيرادات بمجالس المدن، لبحث أفضل السبل والآليات لتعظيم موارد المحافظة، من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من الاجتماع هو مراجعة المتحصلات الشهرية الخاصة بمجالس المدن، ومناقشة آليات تعظيم موارد المحافظة، وحصر جميع الأصول المستغلة وغير المستغلة وسبل الاستفادة القصوى منها، والتأكيد على ضرورة العمل من خلال الفريق الواحد وتضافر الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات.





ووجه محافظ الفيوم، مدير المديرية المالية، بتشكيل فريق عمل رقابي لموارد الصناديق الخاصة بمجالس المدن، وإعداد تقرير نصف شهرى يُعرض على كل رئيس مدينة، يوضح أصول كل وحدة محلية، والموارد ومصادر الدخل، والمستهدف، وجهة الصرف، مشددًا على أهمية تنفيذ دورة عمل كاملة توضح واجبات ومسؤوليات كل وحدة محلية، وتلبية الاحتياجات المالية للعمالة المؤقتة بصرف رواتبهم الشهرية بشكل منتظم.





كما شدد المحافظ على عدم التفريط في حقوق الدولة وأصول المحافظة، وإدارة تلك الأصول والموارد من خلال رؤية اقتصادىة متكاملة تحقق الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة، بما يساهم فى الارتقاء بمختلف القطاعات، ويحفظ المال العام بما يلبي الاحتياجات الحتمية بمختلف الوحدات المحلية.

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير سبل الرعاية اللازمة لحالتين إنسانيتين، كما وجه المحافظ، مديرية الصحة، بإجراء عملية جراحية لإحدى السيدات.

جاءت توجيهات المحافظ، استجابة سريعة لما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمسن طرده أبناؤه من منزله بسبب كبر سنه وعدم قدرته على كسب المال وتوليهم مسؤولية الإنفاق عليه، مما جعله يفترش أحد الأرصفة بمنطقة كيمان فارس، مطالبًا بتوفير مكان يحميه من برد الشتاء.





ووجه محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة توفير سبل الرعاية اللازمة للحالة بإحدى دور الرعاية، وبالفعل توجه فريقي التدخل السريع وبلا مأوى، لمكان الحالة أكثر من مرة، لكن لم يتم العثور عليه.





كما وجه المحافظ، مديرية الصحة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة وإجراء عملية جراحية لسيدة بقرية هوارة عدلان تعانى من شلل نصفي وتحتاج لإجراء عملية جراحية وكشك لمساعدة زوجها المريض على ظروف المعيشة، حيث وجه المحافظ بترخيص كشك للحالة، لمساعدتها على تحمل ظروف المعيشة.





ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى الاستجابة السريعة لعدد من المشكلات الأخرى التى تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تم تركيب عامود إنارة جديد بشارع بحر ترسا بمنطقة الفدان التابعة لمدينة الفيوم، بدلًا من أحد الأعمدة التالفة، استجابة لاستغاثة أهالي المنطقة من ميل عامود الإنارة والخوف من سقوطه أو تشكيل خطورة على حياة المواطنين، مضيفًا أنه تم أيضًا إصلاح كسر بإحدى وصلات مياه الشرب بمنطقة العبودي استجابة لشكوى أهالي المنطقة.

كما عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بالفيوم، ووكيل وزارة الموارد المائية والري، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ رفعت ضاوى عضو مجلس النواب، وعدد من أساتذة كلية الهندسة، ورئيس قطاع الدعم الفنى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.





أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشروع، للوصول إلى أفضل الحلول وإنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية فيديمين، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع المتعثر منذ عدة سنوات والذي يخدم نحو 50 ألف نسمة بقريتي فيديمين والسليين وتوابعهما.





وأعلن "الأنصاري" عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 140 مترًا من أراضي أملاك الدولة بجوار مركز شباب فيديمين، لاستكمال المساحة المخصصة لإقامة المحطة، ووجه المحافظ، مجموعة العمل والجهات ذات الصلة بالمشروع، بمعاينة قطعة الأرض المقترح تنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها، ورفع الإحداثيات للموقع، وتقدير ومراجعة المساحات على الطبيعة، تمهيدًا لاستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية.





كما تم أيضًا خلال الاجتماع عرض شرح تفصيلي من أساتذة كلية الهندسة، للمشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذ ٥٠ % منه، وكذلك شرح لمكونات محطة الرفع الإضافية من حيث المساحة والعمق وكيفية حل المشكلة، تفاديًا لطبيعة الشوارع الضيقة بقرية فيديمين.





الجدير بالذكر أن لجنة مشكلة من مديرية الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأساتذة كلية الهندسة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قد قامت بمعاينة قطعة الأرض التى تم تخصيصها لتنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها بقرية فيديمين.

كما عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا، لمتابعة موقف القطاع الصحي بالمحافظة، ودراسة مطالب مقدمي الخدمة الطبية للعمل على بحث أفضل الآليات لتلبيتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور ممدوح حامد راغب نقيب أطباء الفيوم، والدكتور محمد عبدالله مدير المستشفى العام، ومنسق الزمالة، وعدد من الأخصائيين ورؤساء الأقسام بالمستشفى العام.





تناول الاجتماع مناقشة عدد من المشكلات، منها نقص عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والباطنة والعناية المركزة بالمستشفى العام، وأشار محافظ الفيوم إلى أن مواجهة العجز ببعض التخصصات سيكون بالالتزام والتعاون وتحمل المسئولية والتنسيق المتبادل والعمل من خلال الفريق الواحد، لتوفير خدمة طبية وعلاجية مناسبة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء وأطقم التمريض، والتعامل بحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لكل من يتعرض أو يعطل عمل أيٍ من مقدمي الخدمة الطبية بأى موقع من المواقع.





ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بإعداد خريطة توزيع للقوى البشرية من أطباء التكليف، لوضع خطة واضحة لتنظيم وتوزيع العمل لتحسين تقديم الخدمة الطبية للمرضى، كما وجه بزيادة عدد الأطباء وتواجد فريق طبى متميز ومتعدد التخصصات باستقبال مستشفى الفيوم العام مع وضع أفضل الآليات لسد العجز ببعض التخصصات الطبية، من خلال التنظيم والتوزيع الجيد للعمل حسب الاحتياج اليومي، وتشغيل جميع الأقسام مع مراعاة الخبرات، وكذا متابعة الأطقم الطبية التى تعمل داخل الوحدات الصحية.





كما استعرض مدير المستشفى العام، حجم التشغيل داخل المستشفى وعدد النواب والأخصائيين والقوة الأساسية المتواجدة على رأس العمل بأقسام الباطنة، والعناية المركزة، والمناظير والجهاز الهضمى، والكلى.

تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم.. سكرتير الفيوم المساعد يتفقد أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمتابعة أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار من مناطق تجمعها، تفقد المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، الأعمال التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بواسطة معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع تجمعات المياه بعدد من ميادين وشوارع مدينة الفيوم.





وجه المحافظ، السكرتير المساعد، بتفقد أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار وآثار الطقس السيئ بميادين وشوارع مدينة الفيوم، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع أي ظروف قد تطرأ، مشددًا على رفع آثار ظروف الطقس السيئ وتكثيف أعمال النظافة، حيث شملت جولة سكرتير عام المحافظة المساعد عددًا من الميادين ضمت ميدان السواقي "قارون" وميداني المسلة والحواتم، وشارعي البوستة والمحكمة، وأمام مستشفى الفيوم العام، ومنطقة دله، موجهًا بسرعة سحب تراكمات المياه ورفعها بمعدات الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.





وشدد المحافظ على التنسيق الدائم بين مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال، ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة تبعًا لظروف الطقس، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال، والعمل على رفع آثار الأمطار أولًا بأول.

محافظة الفيوم : ضبط أقراص "ترامادول" و1230 عبوة دوائية مغشوشة بمخزن غير مرخص باطسا

أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 1230 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلي داخل مخزن غير مرخص بمركز اطسا، وذلك خلال حملة مكبرة لإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، بالاشتراك مع مباحث التموين.





أوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، قد قامت برصد مخالفات بأحد الأماكن يعمل كصيدلية بدون ترخيص بمركز اطسا ويديره شخص غير صيدلي، لافتًا إلى ضبط 94 قرص "ترامادول"، و40 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة "منشطات"، و1190 عبوة لأدوية بشرية متنوعة، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ضبط الأماكن غير المرخصة والتي تعمل بالمخالفة للقانون، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة.. محافظ الفيوم: إطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض على أماكن تُخلّد ذكراهم

في اجتماعين متتاليين، بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، ومديري المستشفيات، عددًا من الملفات الصحية الهامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري الطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.





تناول الاجتماعان عرض آخر مستجدات أزمة كورونا، والإجراءات المتبعة في التصدي للإصابة بالفيروس، وخطط العمل بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة ونسب الإشغال بكل مستشفى، كما تم عرض موقف الإصابات بفيروس كورونا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمستشفيات، والفئة العمرية للمصابين.





وكشف وكيل وزارة الصحة، عن موقف تطعيم الفرق الطبية ضد فيروس كورونا، موضحًا أنه تم البدء فى تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي، والحميات، والصدر، والجامعة، والمستشفيات المركزية التى تضم أقسامًا للعزل، كما بدأ يوم السبت 27 فبراير تطعيم باقي العاملين بالقطاع الصحي مثل الإدارات الصحية، وهيئة الإسعاف، والوحدات الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، لافتًا إلى أن يوم الأحد 28 فبراير سيبدأ تسجيل المواطنين الراغبين في تلقى التحصين ضد الفيروس من الفئات المستهدفة.





وأكد محافظ الفيوم على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وأن يتحمل الجميع المسئولية في مجابهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر.





وثمّن محافظ الفيوم جهود الجيش الأبيض من الفرق الطبية في التصدي لجائحة كورونا، موجهًا وكيل وزارة الصحة بإعداد حصر بجميع أفراد الفريق الطبي الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لواجبهم الوطني، لدراسة إطلاق أسماءهم على قاعات وأماكن تُخلّد ذكراهم، فضلًا عن عمل لوحة شرف بأسماءهم في أماكن عملهم بالمستشفيات، وتخصيص ميدان بكل مركز من مراكز المحافظة يحمل اسم شهداء الجيش الأبيض.





كما تناول الاجتماع أيضًا مراجعة موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وموقف استهلاك الاكسجين وآليات توريد الاكسجين السائل، واستمع المحافظ، لشرح من مدير الطوارئ حول موقف توزيع أطباء التكليف لسد العجز بالمستشفيات، موجهًا باستغلال الطاقة البشرية المهدرة من الأطباء بجميع المستشفيات، وإعادة توزيعهم على مستشفى الصدر ومستشفى الحميات، بعد تدريبهم وتأهيلهم بما لا يؤثر على طاقة العمل بالمستشفيات المنقولين منها.





كما ناقش محافظ الفيوم، استعدادات مديرية الصحة لفعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي ستنطلق يوم الأحد 28 فبراير ولمدة 4 أيام، وتستهدف 636 ألف طفل في الفئة العمرية أقل من 5 سنوات، من خلال أكثر من 1900 فريق طبي بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف لتسهيل أعمال الفرق الطبية بالحملة في مختلف القرى والمراكز.





كما استمع المحافظ، لشرح حول ملامح واستعدادات مديرية الصحة للحملة التنشيطية لمبادرة تنظيم الأسرة التي سيتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 14 – 18 مارس القادم، والثانية خلال الفترة من 21 – 25 من شهر مارس، وأكد "الأنصاري" على ضرورة التنسيق المشترك بين مديريتي الصحة والطب البيطري في حصر البؤر وأعمال التحصين ضد أنفلوانزا الطيور.