الفيوم في أُسبوع .. حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وإطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض على أماكن تُخلّد ذكراهم

محافظة الفيوم في أُسبوع
- حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة
- توفير الرعاية لحالتين إنسانيتين وإجراء عملية جراحية لإحدى السيدات
- تخصيص 140 مترًا جديدة من أراضي أملاك الدولة لاستكمال المشروع
- محافظ الفيوم يتابع موقف القطاع الصحي ويؤكد على التنسيق المتبادل بين مقدمي الخدمة الطبية
- المحافظ يوجه بزيادة عدد الأطباء باستقبال مستشفى الفيوم العام
- سكرتير الفيوم المساعد يتفقد أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار
- ضبط أقراص "ترامادول" و1230 عبوة دوائية مغشوشة بمخزن غير مرخص باطسا
- محافظ الفيوم يؤكد على تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة
- إطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض على أماكن تُخلّد ذكراهم
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن ومراقبي المالية ومسئولي الإيرادات بمجالس المدن، لبحث أفضل السبل والآليات لتعظيم موارد المحافظة، من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من الاجتماع هو مراجعة المتحصلات الشهرية الخاصة بمجالس المدن، ومناقشة آليات تعظيم موارد المحافظة، وحصر جميع الأصول المستغلة وغير المستغلة وسبل الاستفادة القصوى منها، والتأكيد على ضرورة العمل من خلال الفريق الواحد وتضافر الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات.
ووجه محافظ الفيوم، مدير المديرية المالية، بتشكيل فريق عمل رقابي لموارد الصناديق الخاصة بمجالس المدن، وإعداد تقرير نصف شهرى يُعرض على كل رئيس مدينة، يوضح أصول كل وحدة محلية، والموارد ومصادر الدخل، والمستهدف، وجهة الصرف، مشددًا على أهمية تنفيذ دورة عمل كاملة توضح واجبات ومسؤوليات كل وحدة محلية، وتلبية الاحتياجات المالية للعمالة المؤقتة بصرف رواتبهم الشهرية بشكل منتظم.
كما شدد المحافظ على عدم التفريط في حقوق الدولة وأصول المحافظة، وإدارة تلك الأصول والموارد من خلال رؤية اقتصادىة متكاملة تحقق الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة، بما يساهم فى الارتقاء بمختلف القطاعات، ويحفظ المال العام بما يلبي الاحتياجات الحتمية بمختلف الوحدات المحلية.
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير سبل الرعاية اللازمة لحالتين إنسانيتين، كما وجه المحافظ، مديرية الصحة، بإجراء عملية جراحية لإحدى السيدات.
جاءت توجيهات المحافظ، استجابة سريعة لما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمسن طرده أبناؤه من منزله بسبب كبر سنه وعدم قدرته على كسب المال وتوليهم مسؤولية الإنفاق عليه، مما جعله يفترش أحد الأرصفة بمنطقة كيمان فارس، مطالبًا بتوفير مكان يحميه من برد الشتاء.
ووجه محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة توفير سبل الرعاية اللازمة للحالة بإحدى دور الرعاية، وبالفعل توجه فريقي التدخل السريع وبلا مأوى، لمكان الحالة أكثر من مرة، لكن لم يتم العثور عليه.
كما وجه المحافظ، مديرية الصحة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة وإجراء عملية جراحية لسيدة بقرية هوارة عدلان تعانى من شلل نصفي وتحتاج لإجراء عملية جراحية وكشك لمساعدة زوجها المريض على ظروف المعيشة، حيث وجه المحافظ بترخيص كشك للحالة، لمساعدتها على تحمل ظروف المعيشة.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى الاستجابة السريعة لعدد من المشكلات الأخرى التى تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تم تركيب عامود إنارة جديد بشارع بحر ترسا بمنطقة الفدان التابعة لمدينة الفيوم، بدلًا من أحد الأعمدة التالفة، استجابة لاستغاثة أهالي المنطقة من ميل عامود الإنارة والخوف من سقوطه أو تشكيل خطورة على حياة المواطنين، مضيفًا أنه تم أيضًا إصلاح كسر بإحدى وصلات مياه الشرب بمنطقة العبودي استجابة لشكوى أهالي المنطقة.
كما عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بالفيوم، ووكيل وزارة الموارد المائية والري، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ رفعت ضاوى عضو مجلس النواب، وعدد من أساتذة كلية الهندسة، ورئيس قطاع الدعم الفنى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.
أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشروع، للوصول إلى أفضل الحلول وإنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية فيديمين، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع المتعثر منذ عدة سنوات والذي يخدم نحو 50 ألف نسمة بقريتي فيديمين والسليين وتوابعهما.
وأعلن "الأنصاري" عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 140 مترًا من أراضي أملاك الدولة بجوار مركز شباب فيديمين، لاستكمال المساحة المخصصة لإقامة المحطة، ووجه المحافظ، مجموعة العمل والجهات ذات الصلة بالمشروع، بمعاينة قطعة الأرض المقترح تنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها، ورفع الإحداثيات للموقع، وتقدير ومراجعة المساحات على الطبيعة، تمهيدًا لاستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية.
كما تم أيضًا خلال الاجتماع عرض شرح تفصيلي من أساتذة كلية الهندسة، للمشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذ ٥٠ % منه، وكذلك شرح لمكونات محطة الرفع الإضافية من حيث المساحة والعمق وكيفية حل المشكلة، تفاديًا لطبيعة الشوارع الضيقة بقرية فيديمين.
الجدير بالذكر أن لجنة مشكلة من مديرية الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأساتذة كلية الهندسة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قد قامت بمعاينة قطعة الأرض التى تم تخصيصها لتنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها بقرية فيديمين.
كما عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا، لمتابعة موقف القطاع الصحي بالمحافظة، ودراسة مطالب مقدمي الخدمة الطبية للعمل على بحث أفضل الآليات لتلبيتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور ممدوح حامد راغب نقيب أطباء الفيوم، والدكتور محمد عبدالله مدير المستشفى العام، ومنسق الزمالة، وعدد من الأخصائيين ورؤساء الأقسام بالمستشفى العام.
تناول الاجتماع مناقشة عدد من المشكلات، منها نقص عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والباطنة والعناية المركزة بالمستشفى العام، وأشار محافظ الفيوم إلى أن مواجهة العجز ببعض التخصصات سيكون بالالتزام والتعاون وتحمل المسئولية والتنسيق المتبادل والعمل من خلال الفريق الواحد، لتوفير خدمة طبية وعلاجية مناسبة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء وأطقم التمريض، والتعامل بحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لكل من يتعرض أو يعطل عمل أيٍ من مقدمي الخدمة الطبية بأى موقع من المواقع.
ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بإعداد خريطة توزيع للقوى البشرية من أطباء التكليف، لوضع خطة واضحة لتنظيم وتوزيع العمل لتحسين تقديم الخدمة الطبية للمرضى، كما وجه بزيادة عدد الأطباء وتواجد فريق طبى متميز ومتعدد التخصصات باستقبال مستشفى الفيوم العام مع وضع أفضل الآليات لسد العجز ببعض التخصصات الطبية، من خلال التنظيم والتوزيع الجيد للعمل حسب الاحتياج اليومي، وتشغيل جميع الأقسام مع مراعاة الخبرات، وكذا متابعة الأطقم الطبية التى تعمل داخل الوحدات الصحية.
كما استعرض مدير المستشفى العام، حجم التشغيل داخل المستشفى وعدد النواب والأخصائيين والقوة الأساسية المتواجدة على رأس العمل بأقسام الباطنة، والعناية المركزة، والمناظير والجهاز الهضمى، والكلى.
تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم.. سكرتير الفيوم المساعد يتفقد أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمتابعة أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار من مناطق تجمعها، تفقد المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، الأعمال التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بواسطة معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع تجمعات المياه بعدد من ميادين وشوارع مدينة الفيوم.
وجه المحافظ، السكرتير المساعد، بتفقد أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار وآثار الطقس السيئ بميادين وشوارع مدينة الفيوم، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع أي ظروف قد تطرأ، مشددًا على رفع آثار ظروف الطقس السيئ وتكثيف أعمال النظافة، حيث شملت جولة سكرتير عام المحافظة المساعد عددًا من الميادين ضمت ميدان السواقي "قارون" وميداني المسلة والحواتم، وشارعي البوستة والمحكمة، وأمام مستشفى الفيوم العام، ومنطقة دله، موجهًا بسرعة سحب تراكمات المياه ورفعها بمعدات الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.
وشدد المحافظ على التنسيق الدائم بين مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال، ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة تبعًا لظروف الطقس، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال، والعمل على رفع آثار الأمطار أولًا بأول.
محافظة الفيوم : ضبط أقراص "ترامادول" و1230 عبوة دوائية مغشوشة بمخزن غير مرخص باطسا
أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 1230 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلي داخل مخزن غير مرخص بمركز اطسا، وذلك خلال حملة مكبرة لإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، بالاشتراك مع مباحث التموين.
أوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، قد قامت برصد مخالفات بأحد الأماكن يعمل كصيدلية بدون ترخيص بمركز اطسا ويديره شخص غير صيدلي، لافتًا إلى ضبط 94 قرص "ترامادول"، و40 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة "منشطات"، و1190 عبوة لأدوية بشرية متنوعة، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ضبط الأماكن غير المرخصة والتي تعمل بالمخالفة للقانون، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة.. محافظ الفيوم: إطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض على أماكن تُخلّد ذكراهم
في اجتماعين متتاليين، بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، ومديري المستشفيات، عددًا من الملفات الصحية الهامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري الطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.
تناول الاجتماعان عرض آخر مستجدات أزمة كورونا، والإجراءات المتبعة في التصدي للإصابة بالفيروس، وخطط العمل بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة ونسب الإشغال بكل مستشفى، كما تم عرض موقف الإصابات بفيروس كورونا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمستشفيات، والفئة العمرية للمصابين.
وكشف وكيل وزارة الصحة، عن موقف تطعيم الفرق الطبية ضد فيروس كورونا، موضحًا أنه تم البدء فى تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي، والحميات، والصدر، والجامعة، والمستشفيات المركزية التى تضم أقسامًا للعزل، كما بدأ يوم السبت 27 فبراير تطعيم باقي العاملين بالقطاع الصحي مثل الإدارات الصحية، وهيئة الإسعاف، والوحدات الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، لافتًا إلى أن يوم الأحد 28 فبراير سيبدأ تسجيل المواطنين الراغبين في تلقى التحصين ضد الفيروس من الفئات المستهدفة.
وأكد محافظ الفيوم على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وأن يتحمل الجميع المسئولية في مجابهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر.
وثمّن محافظ الفيوم جهود الجيش الأبيض من الفرق الطبية في التصدي لجائحة كورونا، موجهًا وكيل وزارة الصحة بإعداد حصر بجميع أفراد الفريق الطبي الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لواجبهم الوطني، لدراسة إطلاق أسماءهم على قاعات وأماكن تُخلّد ذكراهم، فضلًا عن عمل لوحة شرف بأسماءهم في أماكن عملهم بالمستشفيات، وتخصيص ميدان بكل مركز من مراكز المحافظة يحمل اسم شهداء الجيش الأبيض.
كما تناول الاجتماع أيضًا مراجعة موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وموقف استهلاك الاكسجين وآليات توريد الاكسجين السائل، واستمع المحافظ، لشرح من مدير الطوارئ حول موقف توزيع أطباء التكليف لسد العجز بالمستشفيات، موجهًا باستغلال الطاقة البشرية المهدرة من الأطباء بجميع المستشفيات، وإعادة توزيعهم على مستشفى الصدر ومستشفى الحميات، بعد تدريبهم وتأهيلهم بما لا يؤثر على طاقة العمل بالمستشفيات المنقولين منها.
كما ناقش محافظ الفيوم، استعدادات مديرية الصحة لفعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي ستنطلق يوم الأحد 28 فبراير ولمدة 4 أيام، وتستهدف 636 ألف طفل في الفئة العمرية أقل من 5 سنوات، من خلال أكثر من 1900 فريق طبي بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف لتسهيل أعمال الفرق الطبية بالحملة في مختلف القرى والمراكز.
كما استمع المحافظ، لشرح حول ملامح واستعدادات مديرية الصحة للحملة التنشيطية لمبادرة تنظيم الأسرة التي سيتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 14 – 18 مارس القادم، والثانية خلال الفترة من 21 – 25 من شهر مارس، وأكد "الأنصاري" على ضرورة التنسيق المشترك بين مديريتي الصحة والطب البيطري في حصر البؤر وأعمال التحصين ضد أنفلوانزا الطيور.