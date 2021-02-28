حزب حماة الوطن: نستشعر نبض الشارع تجاه القوانين الجديدة

واضافت خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": من خلال الرصد وجدنا أن القوانين في بدايتها تقابل بالرفض نتيجة عدة أسباب، منها عدم الفهم الكامل للقانون وجزء نتيجة تضرر البعض نتيجة أزمة كورونا وجود مشكلة مالية، ومن ضمن حالات الرفض المنتشرة هي كثرة التعديلات والتوقيت الغير مناسب بالنسبة لوضع الشعب المصري المالي.





وأردفت: الحزب علق على القانون واوضح أن التوقيت غير مناسب، كما أن تتابع تغير القوانين غير مناسب، منوه بأن الدولة عانت أيضا مثلها مثل الشعب.





واختتمت: قررنا إقامة حوار مجتمعي لرؤية ودراسة القوانين داخل مجلس الشيوخ.





قالت سماء سليمان، أمين الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، عضو بمجلس الشيوخ، إن الحزب يستشعر نبض الشارع، من حيث درجة الرضا من عدمه تجاه القرارات والقوانين التي تطرح الفترة الحالية، ويتابع ما يحدث من أراء سواء حول قانون التصالح او تعديلات الشهر العقاري.