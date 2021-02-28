شارع طابا بـ السلام يشكون من محل جزارة يتسبب في تعطيل حركة السير

أرسل القارئ رمزي محمد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الجمال بالقرب من منزله.





وقال محمد في شكواه: يعاني سكان شارع طابا مساكن الجمهورية ٢ بحي السلام أول بمحافظة القاهرة من محل جزارة جديد، صاحبه يضع الجمال والبهائم في وسط الشارع ويعيق حركة المرور.





وأضاف أن الشارع امتلأ بالروث ويتم الذبح يوميا في الطريق، وانتشرت الروائح الكريهة والأمراض بين سكان المنطقة، مطالبا المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة.





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