لو عندك عزومة.. تعرفى على طريقة عمل اللحمة الباردة

طريقة عمل اللحمة الباردة :





المقادير :

عرق لحم روستو

¼ كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة توابل لحم

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة صغيرة زعتر

رشة جوزة الطيب

10 فصوص ثوم

3 ملاعق زيت نباتي

3 ملاعق زبد

2 حبة بصل

حبة جزر مقطعة

كوب فلفل ألوان

ليمونة

كوب ماء

ملعقة نشا

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود





الطريقة:





اخلطي الملح والفلفل والحبهان المطحون وتوابل اللحم والزعتر والليمون وجوزة الطيب وزيت الزيتون، في وعاء صغير .

اصنعي ثقوبا في عرق اللحم وضعي داخلها 10 فصوص من الثوم.

ضيفي خليط البهارات وزيت الزيتون على اللحم ووزعيه على اللحم من كل الجهات.

ضعي 3 ملاعق من الزيت والزبدة في صينية وضعي عرق اللحم وأضيفي له البصل والفلفل الألوان والجزر، ثم ضيفي الماء.

أدخليه الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 60 دقيقة.

أزيلي عرق اللحم واهرسي الخضروات معًا في حلة على النار،

ضيفي لها ملعقة النشا مذابة في كوب الماء،

وأضيفي الملح والفلفل.