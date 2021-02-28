أحمد عيد عبد الملك يعلن إصابته بدور برد شديد

كشف أحمد عبد عبد الملك لاعب نادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إصابته ببرد شديد .







‏وكتب احمد عيد عبد الملك قائلا: "دور برد شديد جدًا ربنا يسترها و يعديها علي خير ويشفي كل الناس يارب ".





كان أحمد عيد عبد الملك قال إن فرجاني ساسي النجم التونسي طلب الحصول على مليونين و٦٠٠ ألف يورو لتجديد عقده مع الزمالك، مؤكدا أنه رقم ضخم جدا.





وأوضح عيد أن فرجاني لاعب مهم جدا ولكن الرقم المطلوب لتجديد عقده صعب للغاية وسيحدث أزمة في رواتب لاعبي فريق الكرة ولابد من إيجاد حل وسط لتلك المشكلة.







وأكد عيد أن هناك محاولات حاليا لإيجاد حل وسط وساسي يرحب بتجديد عقده مع النادي والاستمرار في ظل العلاقة الطيبة التي تجمعه بالجمهور الأبيض.

