لماذا العقل أول النعم على الإنسان؟ علي جمعة يجيب.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن العقل أول النعم، لأنه بدونه نكون كالعدم.





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه عندما يكون لنا عقل، فالوجود نعمة كبيرة نستعشرها عندما يكون لنا عقل، فإن لم يكن لنا عقل فلن نستفيد ولن نفيد أحد ولن نفهم شئ او نعمر هذا الكون.





وأشار إلى أن الله خلقنا كي نعمر هذا الكون لقوله تعالى "هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا"، منوها أن مهمتنا هي إعمار الكون وعبادة الله.



