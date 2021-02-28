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رياضة

جنش أو أبوجبل .. سيف زاهر يعلن ملامح قائمة المنتخب لـ مواجهتي كينيا وجزر القمر

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:14 ص
المنتخب الاول
المنتخب الاول
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ياسمين تيسير
كشف الاعلامي سيف زاهر عن ملامح قائمة المنتخب لـ مباراتي جزر القمر وكينيا في الجولتين الخامسه والسادسه من التصفيات المؤهله لـ بطولة كأس الامم الافريقية 2022

وأكد سبف زاهر عبر برنامجه بقناة " اون تايم سبورت " أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب استقر بنسبه 99% على الحارس الاول وهو محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي ومحمد ابو جبل حارس الزمالك في المركز الثاني في حال مشاركته بشكل اساسي الفترة المقبله وفي حال غيابه عن المشاركة سيكون محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك البديل.

وأضاف ان الحارس الثالث هو الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، لافتا إلى ان البدري سيضم حراس اخرين تحسبا لاي ظرف طارىء. 

وتابع ان الحراس الاخرين هما عامر عامر حارس مرمي سيراميكا كليوباترا ومحمد بسام حارس فريق طلائع الجيش.

ويتأهب الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، للإعلان عن قائمة الفراعنة الكبار، خلال الفترة المقبلة، استعدادا للدخول فى معسكر تدريبي يوم 20 مارس المقبل، لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وكينيا يوم 25 مارس، فيما يلتقى نظيره منتخب جزر القمر يوم 29 من الشهر ذاته.

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