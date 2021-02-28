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محافظات

تستهدف نصف مليون طفل.. انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال في كفر الشيخ اليوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:22 ص
حملة تطعيم شلل الأطفال
حملة تطعيم شلل الأطفال
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محمود زيدان
تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض المحافظة، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وتستمر الحملة حتى الأربعاء 3 مارس 2021، وتستهدف الحملة 543 ألفًا و782 طفلًا.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وفرق متحركة لتطعيم الأطفال بالوحدات السكنية والمنازل بالقرى وبالمدن، وفرق ثابتة متحركة يتم تكوينها لتغطية الحضانات.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى مشاركة فرق ثابتة متحركة يتم تكوينها لتغطية أي تجمعات مستهدفة أو قرى بعيدة وتوابع وعزب ونوع ومناطق ذات طبيعة خاصة، مضيفًا أن عمل الحملات يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.  

وأكد أن الحملات ستصل إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بكل مكان في المحافظة، موضحًا أن الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة فيديكار حسن مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد خيري الجمال، مسئول التطعيمات بالمديرية سيتابعون أعمال الحملات أولًا بأول.
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