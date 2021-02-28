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فن

رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي يطلب الدعاء لـ يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:21 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
طلب الأمير اباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي من محبيه، عبر حسابه على فيسبوك الدعاء للفنان يوسف شعبان، الذي يرقد في العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشر الأمير صورة للفنان يوسف شعبان وكتب: "الفنان الكبير يوسف شعبان في العناية المركزة شفاه الله وعافاه ورده الي بيته بخير .. دعواتكم

وتابع": الصورة أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط 2016".

كانت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان، قالت لـ صدى البلد، إن والدها لا زال على جهاز التنفس الصناعي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة. 

وحول مدى تحسن حالة والدها الصحية، أجابت ابنة يوسف شعبان، قائلة «لسة»، مطالبة الجمهور ومحبي والدها بالدعاء له بالشفاء العاجل والتام من وعكته الصحية. 

وأصيب الفنان يوسف شعبان، منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_شعبان.

رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي يطلب الدعاء لـ يوسف شعبان
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