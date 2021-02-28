مهاجم مثالي.. إبراهيم فايق يتغزل في مصطفى محمد عقب تألقه مع جالاتا سراي





وأضاف إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه " جمهور التالته " أن مصطفى محمد رحلة كفاح ونجاح، ويواصل قتاله على التألق وإحراز المزيد من الأهداف.





وتابع أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فتح الباب على مصراعيه لـ لاعبي الدوري المصري على التالق في الدوريات العالمية، والموسم المقبل مصطفي محمد سيكون في مكانه مختلفة تماما، لأنه يمتلك امكانيات رائعه ومازال أمامه الكثير ليحققه.







وارتفع رصيد مصطفي محمد إلي 6 أهداف من 6 مباريات منذ وصوله لفريق جالطة سراي، الأمر الذي جعل فاتح تريم مدرب فريقه يعتمد عليه بدلا من النمر الكولومبي راداميل فالكاو.

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بـ مصطفى محمد نجم فريق جالاتا سراي التركي عقب تألقه مع فريقه ووصوله للهدف السادس في 6 مباريات، قائلا إنه نموذج للمهاجم المثالي.