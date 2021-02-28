لاستخدام الطوارئ.. بايدن يعلق على منح الضوء الأخضر لـ لقاح جونسون أند جونسون

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ترحيبه بموافقة وكالة الغذاء والدواء الأمريكية على منح لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا تصريح استخدام الطوارئ.





وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرنس برس" أن بايدن رحب بمنح الضوء الأخضر للقاح جونسون أند جونسون لكنه دعا إلى مواصلة الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية.





ووافقت إدارة الغذاء والدواء على لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" أحادي الجرعة من إنتاج شركة "جونسون اند جونسون" للاستخدام في حالات الطوارئ، وبدأت في طرح ملايين الجرعات من لقاح ثالث فعال يمكن أن يصل إلى الأمريكيين بحلول الأسبوع المقبل.





وبحسب "نيويورك تايمز"، جاء الإعلان في لحظة حرجة، حيث يبدو أن الانخفاض الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا قد توقف، وهناك ملايين الأمريكيين على قوائم انتظار للحصول على جرعات.





وتعهدت شركة "جونسون اند جونسون" بتزويد الولايات المتحدة بـ100 مليون جرعة بنهاية يونيو، عند الجمع بين 600 مليون جرعة من اللقاحين اللذين صنعتهما شركة فايز بينتويك ومودرنا المقرر وصولهما بحلول نهاية شهر يوليو، سيكون هناك عدد أكثر من كاف من الجرعات لتغطية احتياجات الأمريكيين.





معدل فعالية لقاح فايزر البالغ 72% في التجارب السريرية بالولايات المتحدة، وهو أقل من معدل 95% الموجود في دراسات اختبار لقاحات مودرنا وفايزر. أظهر لقاح جونسون اند جونسون فعالية بنسبة 85% ضد الإصابات الحادة من فيروس كورونا، وفاعلية بنسبة 100% ضد حدوث حالات وفاة.



