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منوعات

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:27 ص
محاكمة طبيب
محاكمة طبيب
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عزة عاطف
وقع دكتور تجميل ضحية لإهماله الطبي، بعدما مثل أمام المحكمة في مكالمة فيديو من داخل غرفة العمليات، أثناء إجراء جراحة لمريض.

ذكرت صحيفة Sacramento Bee أن الطبيب الأمريكي «سكوت جرين» ظهر أمام المحكمة العليا في سكرامنتو من داخل غرفة العمليات عبر محاكمة منعقدة بالفيديو اتباعا لإجراءات فيروس كورونا.

كان الطبيب يرتدي زيًا جراحيًا مع مريض يخضع للإجراء بعيدًا عن الأنظار؛ ويمكن سماع أصوات صافرات الآلات الطبية في الخلفية.

سأله كاتب المحكمة ما إذا كان موجود بالفعل داخل غرفة العمليات فأجاب جرين: "نعم يا سيدي، أنا في غرفة العمليات الآن.. لكنني متاح للمحاكمة، فامضي قدما".

وذكّر الكاتب جرين أنه تم بث الإجراءات على الهواء مباشرة لأن محاكمات المخالفات المرورية مطلوبة بموجب القانون أن تكون مفتوحة للجمهور.

أكد جرين أنه يتفهم ذلك وبدا أنه يواصل العمل ورأسه لأسفل أثناء انتظار مفوض المحكمة جاري لينك لدخول الغرفة.

عندما ظهر القاضي وشاهد الطبيب على الشاشة، تردد في المضي قدما بالمحاكمة حرصا على سلامة المريض، لكن جرين قال: "لدي جراح آخر هنا يجري الجراحة معي، لذا يمكنني الوقوف هنا والسماح له باستكمال الجراحة".

أكد القاضي أنه من غير المناسب إجراء المحاكمة في ظل هذه الظروف، وأخبر جرين أنه يفضل تحديد موعد جديد للمحاكمة، مؤكدا أن عليه الاهتمام باحتياجات المريض.

وأعلن المجلس الطبي في كاليفورنيا أنه يحقق مع جراح التجميل الذي ظهر في مؤتمر بالفيديو لمحاكمة مخالفته المرورية أثناء وجوده في غرفة العمليات.
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