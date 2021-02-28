ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون العرب: فوجئنا باللجنة الثلاثية تطالبنا بـ 3 ملايين جنيه ولا نملك سوى 3 آلاف

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:03 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
قال المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن النادي فوجئ بخطاب من اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد يتضمن ضرورة تسديد ثلاثة ملايين جنيه بشأن إجراء المسحات الطبية الخاصة بمباريات الدوري المصري الممتاز وفقًا للبروتوكول الخاص بفيروس كورونا.

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج البريمـو عبر قناة Ten: إتحاد الكرة لم يُبلغنا منذ بداية الموسم بتحمُل تكاليف المسحة الطبية قبل كل مباراة ، فكيف نسدد ثلاثة ملايين جنيهًا ونحن نعاني من أزمة مالية ، حيث أن خزينة النادي لا تحتوى على ثلاثة آلاف جنيه.

وأكمل عادل : أتمنى تطبيق دوري المحترفين خلال المرحلة المقبلة.

ما عن صفقة سيف الدين الجزيري فأكد محمد عادل أن اللاعب تلقى ثلاثة عروض في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لكنه فضَل الانتقال إلى الزمالك.

وأضافَ عادل : الجزيري فَضَلَ الانتقال إلى الزمالك مباشرةً فور وصول عرض رسمي، والمفاوضات مع مجلس إدارة الفريق الأبيض لم تستغرق سوى 10 دقائق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة سيف الدين الجزيري فى دورى أبطال إفريقيا

رئيس المقاولون يكشف سر انضمام الجزيري لـ الزمالك

فرج عامر: الجنايني أبلغني بتحمل الفيفا لتكاليف المسحة

الأندية الشعبية تعاني ماليا.. المصري: لم نتلق خطابا من الجبلاية بأي مديونيات.. تفاصيل

اتحاد الكرة يخاطب أندية الدوري لتحمل تكاليف مسحات كورونا.. المصري البورسعيد: نعاني ماليا.. الإسماعيلي: ليس لدينا أموال ندفعها.. والمقاصة: القرار يعكس حالة تخبط

فرج عامر يرد على مطالبة اتحاد الكرة للأندية بقيمة مسحات كورونا: سنجريها بسعر أرخص

ترشيحاتنا

تعالج الصداع وتقضي على رائحة الفم الكريهة .. 16 فائدة مذهلة لقشور البرتقال

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات

لاعب كرة طردته زوجته في الشارع.. مأساة العميد في الإسكندرية.. فيديو

أصغر مروضة زواحف في مصر: التماسيح رجالتي.. والعقارب السامة متعتي

حكم التصدق من فوائد البنوك.. أمين الفتوى يجيب

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

Advertisements

أخبار الرياضة..اجتماع طارئ في الزمالك لهذا السبب .. رسالة صادمة من نجم الأهلي لـ البدري

رجب بكار عن إيقافه بمباراة سيراميكا والزمالك: أخبرت إبراهيم نور الدين بالإنذار الثالث

مفاجأة.. مدرب مصرى يرفض انضمام محمد صلاح لقائمة أولمبياد طوكيو

إبراهيم فايق يكشف موقف الأهلي عقب تألق أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا

تطبيق صراحة .. دعوة وحسد وراء إصابة لاعبة كرة القدم النسائية في نادي الطيران وأهلها بالسرطان

شوبير يوجه رسالة لـ أحمد ياسر ريان بعد إجرائه عملية جراحية بيده

نسيان الخلافات.. وليد صلاح يوجه رسالة لـ البدري بشأن قائمة المنتخب

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

المقاولون العرب يحسم الجدل حول رحيل عماد النحاس ويهاجم اتحاد الكرة

محلل رياضي تونسي يحسم الجدل حول حضور جماهير مباراة الزمالك والترجي

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

رجب بكار: إدارة بيراميدز سبب تراجع النتائج.. والزمالك سيفوز بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات