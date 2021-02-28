3019 طالبًا وطالبة بشمال سيناء يؤدون امتحان مادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل

يؤدى اليوم الأحد، 3019 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوى العام فى مدارس محافظة شمال سيناء امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢١م.، الكترونيا عن طريق أجهزة التابلت في مادتى : اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات ( عام ) ، وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، أن الامتحانات تجرى فى 29 مدرسة ثانوية على مستوى مراكز المحافظة ، وذلك من خلال لجان مراقبة ومؤمنة .. مع مراعاة الزمن المخصص للاجابة لكل مادة ، ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات داخل اللجان وخارجها .

وأشار وكيل الوزارة الى أن الامتحانات تتم على فترتين بنظام يوم ويوم لكل من الصفين الأول والثانى .. حيث تمت خلال الفترة من امس السبت الموافق 27 فبراير الجارى، وتستمر حتى الاثنين 8 مارس المقبل بالنسبة للصف الأول ، ومن الأحد الموافق 28 فبراير الجارى حتى الخميس 11 مارس المقبل بالنسبة للصف الثانى.





وقال رضوان، إنه تم تحديد جدول الامتحانات بالنسبة للصف الأول الثانوى ( البالغ عددهم 3680 طالبا وطالبة ) أيام : السبت 27 فبراير الجارى لمادتى : اللغة العربية والأحياء ، الاثنين أول مارس المقبل لمادتى : اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا ، الأربعاء 3 مارس المقبل لمادتى : الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية ، السبت 6 مارس المقبل لمادتى : الفلسفة والمنطق والفيزياء ، ويوم الاثنين 8 مارس المقبل لمادتى : التاريخ والكيمياء ..

أما بالنسبة للصف الثانى الثانوى ( والبالغ عددهم 3019 طالبا وطالبة ) فتم تحديد الجدول بيوم الأحد 28 فبراير الجارى لامتحانات مادتى : اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات ( عام ) ، الثلاثاء 2 مارس المقبل لمادتى : الأحياء ( علمى ) والفلسفة والمنطق ( أدبى ) ، الخميس 4 مارس المقبل لمادتى : اللغة الأجنبية الثانية ( عام ) وعلم النفس والاجتماع ( أدبى ) ، الأحد 7 مارس المقبل لمادتى : الفيزياء ( علمى ) والتاريخ ( أدبى ) ، الثلاثاء 9 مارس المقبل لمادتى : اللغة الأجنبية الأولى ( عام ) و الكيمياء ( علمى ) ، ويوم الخميس 11 مارس المقبل لمادتى : التطبيقات الرياضية ( علمى ) والجغرافيا ( أدبى ) .

ولفت إلى أنه تم تخصيص فريق لتقديم الدعم الفنى والرد على أية استفسارات أو شكاوى قد تواجه الطلاب خلال آداء الامتحانات .. حيث يضم الفريق عددًا من أخصائيى التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة .

وأشار رضوان ،إلى أن الطلبة الذين تعذروا عن دخول منصات الإمتحانات حاولو بالشريحة وبالنظام المدرسي، وتعذر الدخول أيضا، مؤكدًا إلي أنه ستعمل الوزارة على توفيق أوضاعهم، حيث تم إخطار الوزارة بهم .

من جهة أخرى .. تبدأ غدا امتحانات نصف العام فى المعاهد الأزهرية التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب الممتحنين وفقا للمواعيد والجداول المعلنة والمواد المقررة عليهم .. حيث أعلن محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للمواد الشرعية والعربية بشمال سيناء أنه تجرى غدا امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى والصف الأول الثانوى أدبى وعلمى .