وسط إجراءات احترازية.. انتظام امتحانات المعاهد الأزهرية في شمال سيناء اليوم

أكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للمواد الشرعية والعربية بمحافظة شمال سيناء ،أن امتحانات الصفين السادس والثانى الثانوى الأزهرى “علمى وأدبى”، تتواصل اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المعاهد وتطهيرها وتعقيمها لاستقبال الطلاب الممتحنين وفقا للمواعيد والجداول المعلنة والمواد المقررة عليهم.





وأشار أبو القاسم، إلى التعليمات الصادرة من رئاسة قطاع المعاهد بخصوص الامتحانات وضرورة مراعاتها وتطبيقها على أكمل وجه للطلاب والعاملين بالمعاهد من حيث التطهير المستمر للجان قبل وبعد الامتحانات وتواجد الزائرات الصحيات بالمعاهد ومراعاة التباعد فى اللجان، والتنسيق مع الأجهزة الصحية لمتابعة الحالات المرضية، وأن الامتحانات مستمرة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 مارس المقبل ٢٠٢١م.







وانطلقت امتحانات نصف العام الدراسي الأول فى المعاهد الأزهرية في مختلف مراكز محافظة شمال سيناء بالنسبة للصفوف : الرابع والخامس الابتدائى والأول الثانوى “علمى وأدبى “أمس السبت والتي مرت دون أن تتلقي غرفة العمليات في المنطقة اي شكوي من أسئلة الامتحانات.







وأدى ٤٤٦٠ طالبا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2020/2021م، حيث تم توفير كافة سبل الراحة والأمان والتعقيم والمطهرات بكافة اللجان وأن الامتحانات تسير بشكل ممنهج والامتحان فى مستوى الطالب.





وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد قام مؤخرا بمتابعة استعدادات المدارس للامتحانات، ولقاء هشام الخولى نائب المحافظ بوكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة الاستعدادات .. حيث شددا على إتباع التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال سير الامتحانات وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات الواقية للطلاب والعاملين بالمدارس والتطهير المستمر للجان قبل وبعد الامتحانات وتواجد الزائرات الصحيات بالمدارس والتنسيق مع الأجهزة الصحية لمتابعة الحالات المرضية.







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