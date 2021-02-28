أول ظهور لـ ترامب بعد الانتخابات.. هل سيترشح في 2024 أم لا يزال يحكم أمريكا؟

ذكرت شبكة "سكاي" البريطانية في تقرير، أنه في مكان ما وسط مدينة أورلاندو، لا يزال الرئيس السابق دونالد ترامب يحكم أمريكا.





ويُعقد مؤتمر العمل السياسي المحافظ - CPAC - في فلوريدا لتجاوز قيود فيروس كورونا، حيث يصطف المندوبون لالتقاط صورتهم مع تمثال ذهبي للرئيس السابق يرتدي زحافات ويحمل عصا.





وعرضت قبعات "Make America Great Again - اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، للبيع بكل الألوان تقريبًا: الأصفر والوردي والأرجواني وحتى المموه، اللون الأحمر كان الأصلي للحملة الانتخابية لعام 2016.





وتبيع أكشاك البضائع مجموعة رائعة من الأزياء الرخيصة، من الأقراط إلى حقائب اليد، ومعظمها مزين بكلمة ترامب 2024.





قبل أربعة أشهر، خسر ترامب الانتخابات الرئاسية بسبعة ملايين صوت، على الرغم من المحاولات الفاشلة التي لا أساس لها لادعاء التزوير. تحول مجلس الشيوخ ومجلس النواب أيضًا إلى اللون الأزرق (الديمقراطي)، وتعرض لمحاكمة عزله للمرة الثانية - لكن هذا المؤتمر الجمهوري في فلوريدا يبدو وكأن شيئا لم يكن.





في وقت لاحق من اليوم، سوف يكسر دونالد ترامب صمته ويقدم أول ظهور علني له منذ مغادرته البيت الأبيض لا يزال ترامب ممنوعًا من تويتر، ولابد أن لديه الكثير ليقوله، وفقا للصحيفة.





وقال منظم المؤتمر مات شلاب لشبكة سكاي نيوز: "بالتأكيد، سيكون لديه حسابات ليحسمها".





وقال مسؤول كبير مقرب من الرئيس السابق إنه لن يعلن ترشيحه لعام 2024.. من المرجح أن يرغب ترامب في رؤية الطريقة التي تهب بها الرياح في التجديد النصفي عام 2022 قبل أن يلزم نفسه بالترشح من عدمه.





وأضاف: "لكن لا شك في أن هذا لا يزال حزبه (الجمهوري).. نعم، هناك بعض الانقسامات وبعض الغائبين البارزين من المؤتمر - من بينهم مايك بنس ونيكي هيلي وميت رومني - لكنهم 10٪ فقط. إذا كان السيد ترامب يريد الترشح في عام 2024، فلا يبدو أن هناك ما يمنعه، وعندما يتعلق الأمر بخطبه ، فإنه نادرًا ما يحتفظ بالكتابة".. لذا فإن كل شئ قد يحدث.