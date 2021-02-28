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مرأة

بإطلالة أنيقة.. شاهد أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:30 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواضل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت جنا عمرو دياب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون اتسم بنقسة السناك التي تتصدر أحدث صيحات الموضة مع سترة قطنية باللون الأسود و نسقت معهما جاكيت جلد مطبوع.

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وأكملت ابنة عمرو دياب إطلالتها بحقيبة على خصر باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و المتناسقة مع ملابسها ولم تبالغ في ارتدائها ولكنها أعتمدت على القطع البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة عمرو دياب على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.

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