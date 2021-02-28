صحف الإمارات: تعيينات جديدة في الحكومة.. انتهاء المرحلة الأولى من مركز مجدي يعقوب للقلب.. ومصر تطلق موقع حجز لقاح كورونا

القوات الأمريكية بحالة تأهب قصوى في العراق

الشيوخ يقر خطة بايدن التريليونية

طرح لقاح جونسون أند جونسون







تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وسلطت الضوء على التعيينات الجديدة في الحكومة.









محمد بن راشد يعلن عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات

وبحسب "الإمارات اليوم"، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات، وذلك بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.









وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعيين الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول، حمد مبارك الشامسي، وزير دولة في حكومة دولة الإمارات، وتعيين خليفة سعيد سليمان رئيسًا لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بدرجة وزير.









وشغل حمد مبارك الشامسي منصب الأمين العام في المجلس الأعلى للبترول عام 2014، في حين شغل خليفة سعيد سليمان منصب مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.









اكتمال المرحلة الإنشائية الأولى لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة

وبحسب "الإمارات اليوم"، اكتملت المرحلة الإنشائية الأولى من مشروع "مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب" في العاصمة المصرية القاهرة، والذي أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في فبراير 2020 رصد ريع الحفل الختامي لمبادرة "صنّاع الأمل" والتي بلغ حوالي 360 مليون جنية مصري لصالح بنائه من أجل توفير العلاج المجاني لمرضى القلب في مصر والعالم العربي وتحديدًا الأطفال.









ويخصص المستشفى الجديد 60% من عملياته الجراحية، التي ستتجاوز 12,000 عملية سنويًا، للأطفال مجانًا، ليكون لدى اكتماله أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في أمراض وأبحاث وجراحات القلب في العالم العربي.









وتم إنجاز المرحلة الأولى من مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد اكتمال الأساسات الخرسانية للمركز على مساحة 22,000 متر مربع، وهو ما يمهد للمراحل اللاحقة من إنجاز المشروع الذي سيقدم لدى اكتمال العمل به عام 2023 خدماته الطبية مجانًا لعلاج 120 ألفًا من مرضى القلب، ويوفر الأبحاث المتقدمة في مجال أمراض القلب، ويدرّب أكثر من 1500 من طبيب وجرّاح متخصص.









الصحة المصرية تعلن انطلاق موقع حجز لقاح كورونا لجميع المواطنين

وبحسب "البيان"، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجهت بالبدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات قلب مفتوح أو قسطرة مخية أو طرفية، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.









وأشار مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية إلى أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.









جرعة واحدة تكفي.. أمريكا تجيز استخدام لقاح جونسون أند جونسون

وبحسب "البيان"، حصل اللقاح المضاد لكوفيد-19 والذي طورته شركة جونسون أند جونسون الأمريكية من جرعة واحدة على الموافقة الرسمية من المنظمين الأمريكيين، ما يجعله ثالث لقاح متاح داخل البلاد.









وتم منح اللقاح الضوء الأخضر بعد يوم من تسليم لجنة من الخبراء المستقلين موافقتهم عليه إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.









وتعتبر الموافقة تعزيز لجهود الولايات المتحدة في مجال اللقاحات، والتي تزداد سرعتها بعد طرح بطيء.











وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن حوالي 2ر47 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد -19.









وقالت شركة جونسون أند جونسون ومقرها نيوجيرسي، إنه سيتم تسليم 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة بحلول نهاية مارس. وتخطط الشركة لتقديم 100 مليون جرعة خلال النصف الأول من عام 2021.









بايدن يدعو مجلس الشيوخ إلى تبني خطة الإنعاش التريلوينية سريعًا

وبحسب "الخليج"، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت بإقرار مجلس النواب الأمريكي على خطته لإنعاش الاقتصاد وتبلغ قيمتها 1,9 تريليون دولار، داعيا مجلس الشيوخ إلى «الإسراع» في إقرارها.









وأعلن بايدن: «إذا تصرفنا بحزم وبسرعة وبجرأة سنتمكن من الانتصار على الفيروس وسننجح أخيرا في تحريك الاقتصاد»، وقال: «آمل في ان يتم تمريره بسرعة، الوقت يداهمنا».









وحقق الرئيس أول فوز تشريعي له عندما أقر مجلس النواب حزمة إغاثة من فيروس كورونا قيمتها 1.9 تريليون دولار في ساعة مبكرة من صباح السبت.









وأقر الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس هذا الإجراء القوي من خلال تصويت على أساس حزبي في الغالب بعدد 219 صوتًا مقابل 212 صوتًا وأرسله إلى مجلس الشيوخ، حيث يخطط الديمقراطيون لمناورة تشريعية للسماح لهم بإقراره دون دعم الجمهوريين.









وستدفع خطة الإنقاذ الأمريكية تكاليف اللقاحات والإمدادات الطبية وتقدم دفعة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والإدارات المحلية.









«البنتاجون» تضع قواتها في حال تأهب قصوى في العراق

وبحسب "الخليج"، نقلت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، عن مصادر مطلعة، إن التحالف الدولي بقيادة واشنطن رفع مستوى التهديد للقوات الأمريكية في العراق، ووضع القوات في قاعدة «بلد» في حالة تأهب.











وقالت المصادر إن الأنشطة الضرورية سيكون فقط مسموحًا بها في قاعدة «بلد» من الساعة 6:30 مساء وحتى 5:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، مع فرض الوسائل الوقائية الإلزامية على أي شخص خارج المباني المحصنة في القاعدة.











وحسب تقرير لـ«فوكس نيوز»، فإن مثل هذا الوضع قد يستمر عدة أيام، ويأتي بمثابة إجراء احترازي روتيني، تم اتخاذه بناء على الأوضاع الميدانية الحالية.









وكانت القاعدة التي تستضيف قوات التحالف الدولي، قد تعرضت الأسبوع الماضي لقصف صاروخي، واتهمت الولايات المتحدة «الميليشيات المتحالفة مع إيران» بالوقوف وراء الهجوم.











ووجهت الولايات المتحدة، ليل الجمعة، ضربة جوية إلى مواقع في سوريا، قالت إنها تابعة «للفصائل المتحالفة مع إيران».











وتخشى القوات الأمريكية في العراق ردًا محتملًا على الضربات في سوريا، حسب تقرير «فوكس نيوز».









من جانب آخر، نفى جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون، أن الولايات المتحدة استخدمت معلومات قدمها العراق عند تحديد أهداف ضربتها الجوية ضد الفصائل الموالية لإيران في شرق سوريا.











وكتب كيربي عبر «تويتر»: «كانت الحكومة العراقية تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة، لكننا لم نستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف لهجماتنا تلك الليلة».