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فن

عقلي وقف لنوال الزغبي تتخطى حاجز 4 ملايين مشاهدة

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:29 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حقق كليب أغنية "قلبي وقف" للفنان اللبنانية نوال الزغبي ٤ ملايين و ١٠٠ ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وهناك عدة أسباب وراء نجاح أغنية " عقلي وقف" التي أعادت توهج نوال الزغبي من جديد ملقبة بـ النجمة الذهبية، نستعرضها في السطور التالية: 

1-إيقاع الأغنية المصرية: 
دائما ما اعتادت نوال الزغبي على تحقيق نجاحات من خلال الأغنيات المصرية بسبب إيقاعها السريع"، حيث تشابهت أغنيتها " عقلي وقف" مع أغانيها القديمة التي جعلتها واحدة من أهم نجمات الأغنية العربية. 

2-العودة للاستعراض: 

ظهرت نوال الزغبي في كليب "عقلي وقف " بتقديم عروض استعراضية بإطلالات مبهجة مثل ارتدائها فستان ذهبي وأزرق لامع مع الشعر الاشقر الطويل مثل كليب " الليالي" و" اللي اتمنيته". 

3-توقيت طرح الكليب: 

استغلت نوال الزغبي هدوء السوق الغنائي خلال هذه الفترة بانشغال المطربين في الوطن العربي بالتحضير لأعمالهم الغنائية الجديدة، لتطل على جمهورها في توقيت صحيح وتتمكن أغنيتها من تحقيق انتشار سريع.
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