عقلي وقف لنوال الزغبي تتخطى حاجز 4 ملايين مشاهدة

حقق كليب أغنية "قلبي وقف" للفنان اللبنانية نوال الزغبي ٤ ملايين و ١٠٠ ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.





وهناك عدة أسباب وراء نجاح أغنية " عقلي وقف" التي أعادت توهج نوال الزغبي من جديد ملقبة بـ النجمة الذهبية، نستعرضها في السطور التالية:





1-إيقاع الأغنية المصرية:

دائما ما اعتادت نوال الزغبي على تحقيق نجاحات من خلال الأغنيات المصرية بسبب إيقاعها السريع"، حيث تشابهت أغنيتها " عقلي وقف" مع أغانيها القديمة التي جعلتها واحدة من أهم نجمات الأغنية العربية.





2-العودة للاستعراض:





ظهرت نوال الزغبي في كليب "عقلي وقف " بتقديم عروض استعراضية بإطلالات مبهجة مثل ارتدائها فستان ذهبي وأزرق لامع مع الشعر الاشقر الطويل مثل كليب " الليالي" و" اللي اتمنيته".





3-توقيت طرح الكليب:



