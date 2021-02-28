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أخبار العالم

غير مرغوب بها.. سفيرة الاتحاد الأوروبي تغادر فنزويلا في هذا الموعد

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:36 ص
سفيرة الاتحاد الأوروبي
سفيرة الاتحاد الأوروبي في فنزويلا
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شيماء مصطفى
 تغادر سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى فنزويلا، إيزابيل بريلانتي، البلاد، الثلاثاء المقبل، بعدما أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها "شخص غير مرغوب فيه".


جاء ذلك حسبما صرح مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية، حيث يأتي القرار بعدما أعلنت فنزويلا، عن طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي إيزابيل بريلانتي، ردا على فرض التكتل عقوبات على عدد من كبار المسئولين الرسميين في البلاد.


وأمهلت كراكاس السفيرة الأوروبية 72 ساعة لمغادرة البلاد.


وقال المصدر الدبلوماسي إن السفيرة لن تغادر البلاد قبل يوم الثلاثاء "لأسباب لوجستية متعلقة بتوفر الرحلات الجوية" انطلاقا من كراكاس.


وردًا على طرد سفيرته في كراكاس، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، أن سفيرة فنزويلا لديه "شخص غير مرغوب فيه".


جدير بالذكر أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية واقتصادية خانقة، وهي أصبحت في عام 2017 أول دولة في أمريكا اللاتينية يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.
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