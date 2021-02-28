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تعليم

شاهد.. تفتيش طلاب 2 ثانوي قبل الدخول إلى لجان الامتحان.. صور

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:35 ص
تفتيش الطلاب
تفتيش الطلاب
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ياســـمين بدوي
حرص مسئولو لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، على تفتيش الطلاب وقياس درجات حرارتهم قبل السماح لهم بالمرور من بوابة المدرسة.


يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ ساعات قليلة، أن كل طالب يدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة، كما سيتم تطبيق القانون على أى عضو من الإدارة التعليمية يسمح بالغش في اللجنة.


وينطلق اليوم، الأحد الموافق 28 فبراير 2021، لطلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان في مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات".


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه ابتداءً من اليوم، الأحد ٢٨ فبراير، سيتم تقسيم حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة الامتحان على حسب المحافظة.




وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، من الساعة التاسعة صباحا لأداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر لمدة 90 دقيقة وينتهي الساعة 10:30 صباحا، ثم يدخل طلاب نفس المحافظات على منصة الامتحان الساعة 11:30 صباحا لأداء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة 90 دقيقة تنتهي الساعة 1 ظهرا .


أما طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان من 10 صباحا لأداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر حتى 11:30 صباحا، ثم يدخل الطلاب على منصة الامتحان 12:30 ظهرا ليؤدوا امتحان الجبر والتفاضل حتى 2 ظهرا.
شاهد.. تفتيش طلاب 2 ثانوي قبل الدخول إلى لجان الامتحان.. صور
شاهد.. تفتيش طلاب 2 ثانوي قبل الدخول إلى لجان الامتحان.. صور
شاهد.. تفتيش طلاب 2 ثانوي قبل الدخول إلى لجان الامتحان.. صور
شاهد.. تفتيش طلاب 2 ثانوي قبل الدخول إلى لجان الامتحان.. صور
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