درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28-2-2021 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرًا عن درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم، الأحد 28-2-2021.
وتتوقع الأرصاد أن يشهد الطقس استمرار الانخفاض في درجات الحرارة وأمطار ونشاط رياح على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، فيحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وشبورة في كل الأنحاء صباحا.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:
القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجات
الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجات
مطروح العظمى 17 درجة والصغري 11درجات
دمياط العظمى 20 درجة والصغري 12 درجات
الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 11 درجات
السويس العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجات
العريش العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات
رفح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات
طابا العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجات
الوادي الجديد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات
الأقصر العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات
أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات