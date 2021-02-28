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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28-2-2021 بمحافظات مصر

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:41 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرًا عن درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم، الأحد 28-2-2021.


وتتوقع الأرصاد أن يشهد الطقس استمرار الانخفاض في درجات الحرارة وأمطار ونشاط رياح على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، فيحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وشبورة في كل الأنحاء صباحا.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:
القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجات

الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجات

مطروح العظمى 17 درجة والصغري 11درجات

دمياط العظمى 20 درجة والصغري 12 درجات

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 11 درجات
 
 السويس العظمى 23  درجة والصغرى 11 درجات
 
العريش العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات

رفح  العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات

طابا العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجات

الوادي الجديد  العظمى 25 درجة والصغرى 10  درجات

الأقصر  العظمى 26  درجة والصغرى 10 درجات

أسوان  العظمى  26  درجة والصغرى 10 درجات


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