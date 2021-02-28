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الإدريسي: المشروعات الصغيرة الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:17 ص
الخبير الاقتصادى
الخبير الاقتصادى
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ريهام فيكتور
قال دكتور على الادريسى ، الخبير الاقتصادى ، إن كافة المؤشرات تدل على اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها بالمشروعات متناهية الصغر، لافتًا إلى أن تداعيات كورونا أثرت بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمى.

وأضاف " الإدريسي "، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  ، قد تكون من أكثر المشروعات بالدولة تأثرًا نظرًا لأن رأسمالها منخفض مشيرا إلى أن الجائحة أثرت بشكل كبير على هذه المشروعات، ولكن الدولة قدمت الحزم التمويلية اللازمة لمواجهة هذه التداعيات، منوهًا إلى أننا نتحدث فيما يقرب من 3.5 مليون عميل لمشروعات متناهية الصغر.

وتابع  الخبير الاقتصادى، أن هذا الرقم عند ضربه فى متوسط الأسر فنحن نتحدث عن حوالي 10% من الشعب المصرى، وعلى الرغم من ذلك تستمر الدولة فى تقديم الحوافز والمساعدات.

وأكد  الخبير الاقتصادى، أنه على الجانب الاخر الدولة تهتم بإطلاق منصة ريادة الأعمال وتركز بشكل كبير جدا على هذا الجانب، لأنه يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض نسبة البطالة.
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