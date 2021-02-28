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محافظات

اليوم.. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في البحر الأحمر

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:27 ص
التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال
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إبراهيم جادالله

تبدأ مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، صباح الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وتستمر حتى الأربعاء 3 مارس.

 

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، في بيان، إن الحملة ستستمر 4 أيام اعتبارا من اليوم الأحد حتى الأربعاء 3 مارس المقبل، مؤكدا أن الحملة تأتى في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

 

ووجه وكيل وزارة الصحة بتذليل كل العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة، والمجموعات المشكلة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين، المشاركين في حملة التطعيم لتحقيق المستهدف منها وهي تطعيم 69263 طفلا بمحافظة البحر الأحمر من عمر يوم حتى 5 سنوات، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في المحافظة بغض النظر عن جنسياتهم، وأن التطعيم آمن ومجاني لرفع مناعة الأطفال، وذلك من خلال مشاركة 240 فرقة ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحي بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة لتنفيذ الحملة القومية.

 

اليوم.. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في البحر الأحمر
اليوم.. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في البحر الأحمر
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