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توك شو

إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:16 ص
صحف
صحف
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

أخبار اليوم 
الاثنين .. تنظيم أول لقاءات مبادرة مصرية بـ 100 راجل بالخارج .

الأهرام 
الرئيس السيسى : الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومى الحديث ..

إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 16.7 مليون طفل .. اليوم الأحد 

الشروق 
وزارتا الطيران والآثار تقرران مد مبادرة دعم السياحة الداخلية .

الوطن
قبل شهر من انتهاء المهلة 400 ألف مخالفة بناء لم تتقدم بطلبات تصالح .

المصرى اليوم
وزير التموين  : استراتيجية لتطوير 600 مكتب تموينى وتحويلها لمراكز خدمة متطورة .
 
روسيا اليوم 
التحالف العربى : تدمير 5 طائرات مسيرة مفخخة وصاروخ باليستى أطلقها الحوثيون نحو الرياض .

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