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تعليم

أجواء امتحانات 4 ابتدائي في المدارس اليوم .. صور

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:20 ص
اجراءات احترازية
اجراءات احترازية
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ياســـمين بدوي
شهدت مدارس جمهورية مصر العربية اليوم توافدا لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، بأسلوب ورقة الامتحان المجمعة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة مثل قياس درجة حرارة الطلاب وإلزامهم بارتداء الكمامات أو واقي الوجه واستخدام المواد المعقمة والالتزام بالتباعد الاجتماعي .

وقال الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم:  ستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة، وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد -4 بدائل لكل سؤال ) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن زمن الامتحان لطلاب صفوف النقل ساعتان لكل صف، أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، فأكد الوزير على ما يلي : تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو.

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.

والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على أقل من 25 % في مادة أو أكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.

الطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.
أجواء امتحانات 4 ابتدائي في المدارس اليوم .. صور
أجواء امتحانات 4 ابتدائي في المدارس اليوم .. صور
أجواء امتحانات 4 ابتدائي في المدارس اليوم .. صور
أجواء امتحانات 4 ابتدائي في المدارس اليوم .. صور
أجواء امتحانات 4 ابتدائي في المدارس اليوم .. صور
أجواء امتحانات 4 ابتدائي في المدارس اليوم .. صور
أجواء امتحانات 4 ابتدائي في المدارس اليوم .. صور
أجواء امتحانات 4 ابتدائي في المدارس اليوم .. صور
أجواء امتحانات 4 ابتدائي في المدارس اليوم .. صور
أجواء امتحانات 4 ابتدائي في المدارس اليوم .. صور
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