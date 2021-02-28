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توك شو

يسرا عن السوشيال ميديا: مؤذية وياريت منسبش عمرنا يضيع فيها.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:35 ص
يسرا
يسرا
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ياسمين القصاص
قالت الفنانة يسرا، إن السوشيال ميديا في هذه الأيام، وسيلة أذى لجميع الفنانين، معقبة: "منسبش عمرنا يضيع فيها"، منوهة إلى أنه يجب على كل فنان أن يوزن الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، فعليه أن يكون حذرا قبل المعاملة مع مواقع التواصل، مكملة، أن كل شخص يشعر بسعادة عندما يجد من يحبه ويعبر له عن هذا الحب بكلام.

وأضافت "يسرا" خلال استضافتها في برنامج "سهرانين" المذاع عبر فضائية "اون اى"، أنه يوجد بعض المتابعين على الانستجرام يرد غيبة الفنان الذى يتابعه عند إهانة متابع آخر له، وذلك بسبب حب الجمهور للفنان وغيرته عليه.

وأوضحت يسرا، أن يوجد بعض الأشخاص التى لا تربط بينكم صلة ولكن تحافظ على كرامة محبيها وترد غيبته، فيوجد بالفعل بعض الأشخاص يضعهم الله في طريقك يدافعوا عن إهانتك في عدم وجودك.

وأشارت "يسرا"، إلى أنها لم تتوقف ولا تتأثر عند انتقاد بعض الجمهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها تستمتع بحب كبير جدا وهو حب زملائها وعائلتها وجميع من حولها.

وأكدت، أنها دائما تشعر براحة كبيرة لأنها تستطيع أن تحب من حولها دون مقابل، ولكنها لن تعتب أو تبقي على من لا يقدر هذا الحب وعلى الفور تبتعد عنه.
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