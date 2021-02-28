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اعتذار طالبة واحدة عن الامتحانات بجامعة المنصورة.. تعرف على السبب

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:38 ص
دكتور أشرف عبد الباسط
دكتور أشرف عبد الباسط
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إنه لم يتم تسجيل أي حالة اعتذار من الطلاب بالجامعة باستثناء طالبة واحدة تعيش بالسعودية وأصيبت بكورونا هناك ولم تستطع السفر وبالتالي تم قبول اعتذارها.  

وأضاف عبد الباسط، عبر مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أننا قمنا بتقليل عدد الطلاب فى اللجان للحفاظ على المسافات بينهم، مشيرا إلى أن كل الإجراءات الاحترازية تم تطبيقها حسب الخطة الموضوعة من قياس درجة الحرارة والتعقيم المستمر للجان بين الفترات المختلفة.

وتابع رئيس جامعة المنصورة، أننا لم نقم بتسجيل أى نوع من الإصابات أمس، منوهًا إلى أننا قمنا أيضًا بالاحتفال لتخرج  حوالي 60 طالبا من ماليزيا من كلية الطب والانتهاء من الامتحانات الخاصة بهم مع تطبيق الإجراءات المتعارف عليها.

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أن الإجراءات الاحترازية عبارة عن تعود، حتى أصبحت جزءا من حياتنا ونتمنى أن تسير الأمور كما هو مخطط لها. 
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