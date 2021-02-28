تعرف على أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم الأحد 28-2-2021

يستعرض موقع "صدى البلد"، بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم الأحد 28-2-2021، حيث يتراوح متوسط الأسعار بالشركات بين 805 جنيهات و730 جنيها للطن.









وينشر "صدى البلد"، أسماء الشركات التى تعادل أسعارها الأسعار السابق ذكرها وهي: أسمنت الشركة العربية، أسمنت أسيوط، أسمنت المنيا، أسمنت النهضة، أسمنت ميدكو أسوان، أسمنت وادي النيل، أسمنت لافارج، أسمنت سيناء، أسمنت السويس، أسمنت بورتلاند طرة، أسمنت جنوب الوادي، أسمنت مصر بني سويف، أسمنت شورى، وأسمنت قنا.





وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأـسمنت805 جنيها للطن المسلح، و755 جنيهًا للنصر، ومصر للأسمنت قنا 730جنيهًا للطن، والسويدي 800 جنيها للطن، ومصر بني سويف 758 جنيهًا للطن، وسجل في السويس للأسمنت 765 جنيهًا للطن، وحلوان 765 جنيهًا للطن.



