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توك شو

رد فعل يسرا بعد عرض صورة أمها على الهواء.. شاهد

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:10 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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فرح علاء الخولي
علقت الفنانة يسرا على صورة تم عرضها لها مع والدتها قائلة: "وحشتيني اوي اوي"، وكان ذلك خلال حوارها في برنامج "سهرانين"، المذاع على قناة "اون"، لافتة إلى أنها أخذت من والدتها كل صفاتها وطباعها، معقبة: "أنا أخدت منها كل حاجة حتى التعب والمرض".


وكشفت يسرا عن أهم صفة في أمها أنها كانت "طيبة بشكل غير عادي"، منوهة: "أمي كانت أحن حاجة على وش الأرض.. هي أمي الست ديه".


وأكدت أنها رغم أنها كانت تعيش مع خالتها بعد وفاة أمها، إلا أنها تشعر دائما بعد وفاتها "بأن هناك شئا كبيرا مفقودا منها"، لافتة: "أنا بعد وفاة أمي في حاجة رايحة مني، مش زي ما كنت، بضحك وعايشة وكل حاجة، بس ناقص جوايا حاجة".


وأوضحت أنها تزورها كثيرا وكلما وحشتها تذهب إلى قبرها لللجلوس معها، مشيرة إلى أنها ذهبت يوم عيد ميلادها لقبر أمها لتقول لها: "مش عارفة أعمل عيد ميلادي من غيرك".


ووجهت شكرا خاصا لأمها لأنها كانت الأساس في تكوين شخصيتها معلقة: "أمي هي اللي عملتني".

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