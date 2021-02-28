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مخاطر عدم الانتظام في وجبات الطعام ؟ إخصائي تغذية يوضح

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:07 ص
أخصائى التغذية
أخصائى التغذية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور شريف سلامة، إخصائى التغذية، إن الإنسان الطبيعى يمتلك القدرة على  تناول 3 وجبات يوميًا، أقل من ذلك أو أكثر يسبب مشكلة  فقد يسبب ذلك فى كسل المعدة وبالتالى حدوث عدم انتظام  بنظام الحرق والنظام الغذائي بالكامل داخل الجسم.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنه لابد من تنظيم غذائك أثناء العمل بين وجبة الإفطار والغذاء.

وأشار  إلى أنه لابد من الحفاظ على نشاط المعدة طول اليوم ، وقلة الاكل يعمل على قلة نشاطها ، لذلك لابد من تفاعل المعدة مع الاكل فى امتصاصه وهضمه.

وتابع إخصائى التغذية، أن أصحاب الأعمال المكتبية دائما يعانون من الفقرات الصدرية والعنقية ، بالاضافة إلى مشاكل الايدى والقدم مثل خشونة فى مفصل الحوض أو مفصل الركبة بسبب الجلوس لفترات طويلة دون بذل مجهود عليها ومع مدار الوقت قد تآكل الغضاريف .
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