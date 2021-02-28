علاقة لحن الوفاء بولادة يسرا وحبها للسينما ..فيديو

كشفت النجمة يسرا خلال حوارها في برنامج "سهرانين"، المذاع على قناة "اون"، عن تفاصيل يوم ولادتها قائلة: كانت أمى قد ذهبت للسينما لمشاهدة فيلم لحن الوفاء مع إخواتها وبعد انتهاء الفيلم وأثناء عودتهم في السيارة الأجرة شعرت بتعب الولادة وذهبت للمستشفى، وقامت بولادتى في الساعة الرابعة فجرا، وقالت تعليق امها في لحظة ولادتها: "البيبي بيقع مني".





وكشفت أهم صفة في أمها أنها كانت "طيبة بشكل غير عادي"، منوهة: "امي كانت أحن حاجة على وش الأرض .. هي أمي الست ديه"، وأردفت أنها برغم عيشتها مع خالتها بعد وفاة أمها، إلا أنه بالرغم من ذلك تشعر دائما بعد وفاتها "ان هناك شئ كبير مفقود منها"، لافتة: "انا بعد وفاة امي في حاجة رايحي مني، مش زي ما كنت، بضحك وعايشة وكل حاجة، بس ناقص جوايا حاجة".





وأشارت إلى أنها أخذت من والدتها كل صفاتها وطباعها، معقبة: "أنا أخدت منها كل حاجة حتى التعب والمرض".





وقالت أنها تزورها كثيرا وكلما وحشتها تذهب الي قبرها لللجلوس معها، وتابعت يسرا أنها ذهبت يوم عيد ميلادها لقبر امها لتقول لها "مش عارفة اعمل عيد ميلادي من غيرك"، ووجهت شكر خاص لامها لانها كانت الأساس في تكوين شخصيتها معلقة: "امي هي اللي عملتني".



