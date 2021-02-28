تجديد اعتماد الأيزو للإدارة العامة للتدريب والترويج بهيئة الطاقة المتجددة

تم تجديد اعتماد شهادة الايزو (9001-2015) للإ دارة العامة للتدريب والترويج بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد الخياط.









ويأتي ذلك حرصا من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على تشجيع وسعي الإدارة العامة للتدريب والترويج للريادة والتميز العلمي محليا ودوليا وتطوير العمل الإداري، حيث أن "الأيزو" هي خطوة هامة وتتويج لمجهود جميع العاملين بالإدارة بعد فترة طويلة من اجراءات العمل، واشار ايضا ان اتباع المعايير الدولية يسهم في اكساب العاملين مهارات جديدة ومتنوعة وحسن استخدام الموارد المادية والطبيعية والبشرية.





وقامت الشركة المانحة (TQCSI) بإجراء المراجعة السنوية للتأكد من تطبيق جميع متطلبات المواصفة وتطبيق كافة البنود لتجديد الاعتماد لشهادة الايزو (9001-2015)، حيث أشادت الشركة بالعمل الجماعي والتعاون داخل إدارة التدريب والترويج بالهيئة واوصت بتجديد اعتماد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة شهادة الايزو ISO 9001-2015.