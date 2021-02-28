ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تجديد اعتماد الأيزو للإدارة العامة للتدريب والترويج بهيئة الطاقة المتجددة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
تم تجديد اعتماد شهادة الايزو (9001-2015)  للإدارة العامة للتدريب والترويج بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد الخياط.


ويأتي ذلك حرصا من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على تشجيع وسعي الإدارة العامة للتدريب والترويج للريادة والتميز العلمي محليا ودوليا وتطوير العمل الإداري، حيث أن "الأيزو" هي خطوة هامة وتتويج لمجهود جميع العاملين بالإدارة بعد فترة طويلة من اجراءات العمل، واشار ايضا ان اتباع المعايير الدولية يسهم في اكساب العاملين مهارات جديدة ومتنوعة وحسن استخدام الموارد المادية والطبيعية والبشرية.

وقامت الشركة المانحة (TQCSI) بإجراء المراجعة السنوية للتأكد من تطبيق جميع متطلبات المواصفة وتطبيق كافة البنود لتجديد الاعتماد لشهادة الايزو (9001-2015)، حيث أشادت الشركة بالعمل الجماعي والتعاون داخل إدارة التدريب والترويج بالهيئة واوصت بتجديد اعتماد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة شهادة الايزو ISO 9001-2015.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هيئة القياسات العالمية تجدد اعتماد الأيزو لـ سلطة الطيران المدني

تجديد منح معهد التخطيط القومي شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

شاهد .. الأهلي أول ناد في مصر وإفريقيا يتسلم شهادة «الأيزو»

عثمان محمد: الأهلي صاحب الريادة والتميز في كل المجالات ويستحق «الأيزو» |صور

جامعة المنصورة تحصل على شهادة الأيزو ISO 9001

بدون ملاحظات.. مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش تجديد الأيزو للجودة والسلامة

ترشيحاتنا

بسبب أزمة سكان الزمالك.. ريهام عبد الغفور تتصدر تريند جوجل

حكم التصدق من فوائد البنوك.. أمين الفتوى يجيب

وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

الأطباء نصابين .. سلخانة تعذيب داخل مركز إدمان .. خاص

الصحة تطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

رجب بكار عن إيقافه بمباراة سيراميكا والزمالك: أخبرت إبراهيم نور الدين بالإنذار الثالث

Advertisements

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-2-2021

شوبير يعلن شرط البدري لـ ضم عبدالله السعيد وأبو جبل لمنتخب مصر

السعودية تعلن الأضرار الناجمة عن صاروخ الحوثي الباليستي في الرياض

أمطار رعدية .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

التهم الفيروس جسديهما.. طفلة تعثر على والديها بشكل مؤسف

أخبار الرياضة..اجتماع طارئ في الزمالك لهذا السبب .. رسالة صادمة من نجم الأهلي لـ البدري

إدانة ومطالبة بالانسحاب.. قرار أمريكي عاجل بشأن إقليم تيجراي الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات