اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات| فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، تقريرا عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، حتى الأربعاء 3 مارس 2021، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل بالمجان.









وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.









وتم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديريات الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب.







