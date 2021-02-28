بث مباشر لمراجعة فيزياء أولى ثانوي على منصة حصص مصر.. غدا

أعلنت منصة حصص مصر عن مفاجأة سارة لطلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021.
حيث قالت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لطلاب الصف الأول الثانوي .. انتظرونا في مراجعة مادة الفيزياء مع الأستاذ سري عبد الغفار حسن في بث مباشر على صفحتنا غدا الإثنين 1 مارس، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ، ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذا البث المباشر من خلال الضغط هنا
وأضافت منصة حصص مصر ، أنه سيتاح للطلاب امكانية ترك تعليق بأسئلتهم ليتم الاجابة عليها خلال البث.