بث مباشر لمراجعة فيزياء أولى ثانوي على منصة حصص مصر.. غدا

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذا البث المباشر من خلال

حيث قالت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لطلاب الصف الأول الثانوي .. انتظرونا في مراجعة مادة الفيزياء مع الأستاذ سري عبد الغفار حسن في بث مباشر على صفحتنا غدا الإثنين 1 مارس، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ،