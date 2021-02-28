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تعليم

بث مباشر لمراجعة فيزياء أولى ثانوي على منصة حصص مصر.. غدا

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:21 ص
منصة حصص مصر
منصة حصص مصر
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ياســـمين بدوي
أعلنت منصة حصص مصر عن مفاجأة سارة  لطلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021.

حيث قالت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لطلاب الصف الأول الثانوي .. انتظرونا في مراجعة مادة الفيزياء مع الأستاذ سري عبد الغفار حسن في بث مباشر على صفحتنا غدا الإثنين 1 مارس، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ، ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذا البث المباشر من خلال الضغط هنا



وأضافت منصة حصص مصر ، أنه سيتاح للطلاب امكانية ترك تعليق بأسئلتهم  ليتم الاجابة عليها خلال البث.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد، فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg  


وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة على بوابة التعليم الإلكتروني  http://tempuri.org/tempuri.html، كما توفر الوزارة  قنوات مدرستنا (مدرستنا 1، مدرستنا 2) و "منصة الحصص الإلكترونية"  https://www.hesas.eg، ونظام إدارة التعلم  LMS.EKB.eg- والمكتبة الرقمية Http://study.ekb.eg ومنصة التواصل Edmodo.org، ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية  https://stream.moe.gov.eg، وقناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.
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